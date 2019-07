Ursula Von der Leyen all' Europarlamento | ' Bisogna salvare le persone in mare'

Commissione Ue - Ursula Von der Leyen : “Chi vuole indebolire l’Europa troverà in me una nemica” : È atteso per oggi pomeriggio il voto dell'Europarlamento sulla nomina di Ursula von der Leyen, l'attuale ministra della Difesa tedesca, alla presidenza della Commissione europea. Nel suo discorso a Strasburgo prima del voto, la candidata ha toccato vari temi, parlando della presenza delle donne nelle istituzioni, della necessità di implementare un salario minimo in tutta Europa, di un "accordo verde" come priorità del suo mandato e dell'obbligo ...

Il discorso di Ursula Von der Leyen all'Europarlamento : Ursula von der Leyen ha citato suo padre che alla fine della sua vita diceva: “l’Europa è come un matrimonio. L'amore potrebbe non essere più forte come il primo giorno, ma diventa più profondo”. La candidata presidente della Commissione europea, nel suo discorso all'Europarlamento – che alle 18 di

Forse è il giorno di Ursula Von der Leyen : Dopo giorni di trattative stasera ci sarà il voto che potrebbe confermarla come presidente della prossima Commissione europea, ma ballano ancora un po' di voti

Rottura von der Leyen-sovranistiLa Lega verso il no a Ursula : "Sono sollevata di sapere che non avro' il vostro sostegno, per me e' davvero un premio per tutto quello che ho fatto". Lo dice Ursula von der Leyen rivolgendosi al parlamentare tedesco di Alternative fur Deutschland, Joerg Meuthen, che a nome del gruppi di Identita' e Democrazia ha fatto sapere che il gruppo sovranista votera' contro la nomina di von der Leyen alla presidenza della Commissione Segui su affaritaliani.it

Immigrazione - Ursula Von der Leyen : "In mare è un obbligo salvare vite" : "In mare c'è l'obbligo di salvare le vite. L'Unione europea deve e può difendere questi valori". Lo dice la presidente designata della Commissione Ue, Ursula von der Leyen intervenendo in Parlamento sulla questione dei migranti. "Dobbiamo salvare le vite ma non è sufficiente - ha aggiunto - dobbiamo

Ue : la Lega verso l'appoggio a Ursula Von der Leyen : I 28 eurodeputati della Lega sono aperti "in linea di massima" a votare a favore della presidente designata della Commissione europea, la tedesca cristiano-democratica Ursula von der Leyen. Come spiega il capogruppo di Identità e Democrazia Marco Zanni all'Agi, "aspettiamo maggiori aperture su programma e commissario italiano, poi decidiamo stasera, in linea di massima siamo aperti all'appoggio". Il voto di fiducia del Parlamento alla von ...

Commissione Ue - per Ursula Von der Leyen è il giorno del voto : socialisti spaccati - ma va verso la maggioranza : Ha annunciato che domani darà le dimissioni da ministro della Difesa del governo di Angela Merkel, a prescindere dall’esito del voto di oggi. Cioè quello per succedere a Jean-Claude Juncker alla guida della Commissione europea, diventando così la prima donna al vertice dell’Unione. Ursula von der Leyen si presenta davanti alla plenaria a Strasburgo alle 9 e nove ore dopo è prevista la votazione. Liberali e popolari hanno già ...

Non votare per Ursula Von der Leyen può rivelarsi il colmo dell’autolesionismo : Va bene, d’accordo, un candidato alla guida di un esecutivo, com’è Ursula von der Leyen, deve negoziare i voti per ottenerli. Questo succede ovunque e sempre nelle assemblee elettive. Però sempre e ovunque pesano anche le considerazioni di opportunità e credibilità politica di una scelta, insieme co

Commissione Ue - la candidata Ursula Von der Leyen scarica Selmayr : Il segretario generale della Commissione europea e braccio destro di Jean-Claude Juncker, il tedesco Martin Selmayr, non sarà riconfermato nella sua carica attuale se la candidata designata dai ventotto...

Ong - Elisabetta Trenta e l'asse con Ursula Von der Leyen : "No ai porti chiusi - aiutare in mare ogni persona" : "Il blocco dei porti da parte delle navi della Marina per frenare l'immigrazione? Nessuno me lo ha chiesto" ha riferito il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta appena uscita dal vertice sull'immigrazione. Appuntamento, questo, tanto caro a Matteo Salvini, perché al centro del dibattito c'era pro

Il voto per eleggere Ursula Von der Leyen a presidente della Commissione Europea si terrà il 16 luglio : La votazione per eleggere Ursula von der Leyen a presidente della Commissione Europea si terrà durante la prossima seduta plenaria del Parlamento Europeo, martedì 16 luglio alle 18. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo del Parlamento. Nella mattinata del

Ue - il 16 luglio al Parlamento voto su Ursula Von der Leyen. M5s verso il sì : “Abbiamo le stesse priorità” : Il Parlamento europeo voterà martedì 16 luglio alle 18 per l’elezione del presidente della Commissione europea. Candidata a succedere a Jean Claude Juncker è la tedesca Ursula von del Leyen, che negli ultimi giorni ha incontrato le principali famiglie politiche che siedono a Strasburgo. La sua, però, non sarà un’elezione dall’esito scontato. Per raggiungere la maggioranza di 376 eurodeputati, considerato il no dei Verdi e le ...

Ursula Von der Leyen : «Salario minimo in tutta l'Ue» : Prime dichiarazioni della candidata «in pectore» alla guida della commissione Ue. «Le persone hanno paure, sogni e aspirazioni. L'Europa può dare posti di lavoro,...

