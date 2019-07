Tiro con l’arco | Test Event Tokyo 2020 | Mauro Nespoli e Tatiana Andreoli agli ottavi di

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Suhl 2019 : nel trap misto Lorenzo Ferrari e Sofia Littame sono secondi : Seconda giornata di gare a Suhl, in Germania, per la Coppa del Mondo junior di Tiro a volo e nuovo podio per l’Italia: nel trap misto seconda piazza per Lorenzo Ferrari e Sofia Littame, mentre l’altra coppia azzurra, formata da Gaia Ragazzini e Matteo Marongiu, si classifica quinta, venendo così eliminata in qualifica. In finale Lorenzo Ferrari e Sofia Littame, che formano Italia 2, si arrendono con 33/50 a Cina 1, composta da Zhang ...

MADRE BRUCIA IL FIGLIO CON IL FERRO DA STiro/ Davvero siamo solo oggetti di possesso? : Una punizione estrema, violenta e sadica, di una MADRE che ha BRUCIAto con il FERRO da STIRO per undici volte il FIGLIO ecco di cosa si tratta

Milano - bambino di 5 anni ustionato dalla madre con il ferro da sTiro : punizione per aver rotto i pantaloni : Ha disteso a forza il figlio di cinque anni su un tavolo e l’ha ustionato con il ferro da stiro, provocandogli undici bruciature e ventisei ecchimosi. È il particolare che emerge da una vicenda familiare, raccontata dal Corriere della Sera, che ha portato alla condanna di una donna di 27 anni davanti al gup di Milano. Il bambino era tornato a casa con uno strappo nei pantaloni e questo aveva provocato la rabbia della madre, che ha ...

Milano - ustiona il figlio di cinque anni con un ferro da sTiro per punirlo : condannata : Una punizione sadica che si era trasformata in una vera e propria tortura per un povero bambino di cinque anni. Il piccolo era stato obbligato a stendersi sul tavolo per essere ustionato con un ferro da stiro rovente, appoggiato sul suo corpo per ben undici volte. Ad infliggere questo assurdo castigo, lo scorso dicembre, era stata la madre del bimbo, una 27enne di origine marocchina. Alla fine la povera vittima aveva riportato 11 bruciature e 26 ...

Distende il figlio sul tavolo e lo brucia undici volte con un ferro da sTiro - ‘mamma’ si giustifica con “ero stressata” : Una punizione che sa molto più di tortura. Un’azione, ripetuta, dolorosa e sadica, durante la quale il bambino avrà sicuramente urlato, pianto, si sarà dimenato, ma senza sortire alcun effetto: la madre lo ha bruciato per undici volte con il ferro da stiro. Il piccolo, secondo la donna, aveva una ‘gravissima colpa’, ovvero quella di essere tornato a casa con uno strappo nei pantaloni. E’ accaduto nel dicembre scorso a ...

Distende il figlio sul tavolo e lo brucia undici volte con un ferro da sTiro - ‘mamma’ si giustifica con “ero sotto stress” : Una punizione che sa molto più di tortura. Un’azione, ripetuta, dolorosa e sadica, durante la quale il bambino avrà sicuramente urlato, pianto, si sarà dimenato, ma senza sortire alcun effetto: la madre lo ha bruciato per undici volte con il ferro da stiro. Il piccolo, secondo la donna, aveva una ‘gravissima colpa’, ovvero quella di essere tornato a casa con uno strappo nei pantaloni. E’ accaduto nel dicembre scorso a ...

Catania - ufficiale l’arrivo Pinto : tutti i convocati di Camplone per il riTiro : Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Parma Calcio 1913 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Pinto, nato a Locorotondo (Bari) il 19 settembre 1991. Il difensore pugliese, che ha sottoscritto un contratto biennale, ha indossato recentemente, in Serie B, le maglie del Pescara (2018/19) e dell’Ascoli (2017/18). Cresciuto nell’Ars et Labor Grottaglie, l’esterno sinistro ha militato per ...

Icardi via dal riTiro dell’Inter - l’argentino si rilassa in famiglia : Wanda Nara lo consola sul lago di Como [FOTO] : Dopo aver lasciato il ritiro dell’Inter ieri, l’argentino è tornato nella sua villa sul lago di Como per trascorrere qualche ora di relax Mauro Icardi è sempre più fuori dall’Inter, l’argentino infatti ha lasciato ieri il ritiro di Lugano per fare ritorno a casa, dove si allenerà in solitudine in attesa di novità dal mercato. Maurito non è stato convocato per la tournée in Asia, per questo motivo avrà più tempo per ...

Tiro con l’Arco – Para Archery Cup - sei gli azzurri qualificati per la finalissima di Wiesbaden : Grazie ai risultati ottenuti a Nove Mesto, la Nazionale Paralimpica qualifica Pellizzari, Demetrico, Mijno, Travisani, Virgilio, Simonelli e i mixed team W1, ricurvo e compound per la finale di Wiesbaden (GER) del 17-18 agosto I cinque podi ottenuti dalla Nazionale Para-Archery nella tappa della Para-Archery Cup di Nove Mesto sono valsi il terzo posto nel medagliere, che vede in cima alla classifica la Russia con 11 medaglie (9 ori, 1 ...

Icardi lascia il riTiro - decisione presa d'accordo con Inter : Mauro Icardi rientrerà a Milano dal ritiro nerazzurro di Lugano. Lo ha comunicato l'Inter con una nota. "Il club e l'attaccante argentino

Tiro con l’arco - Universiadi 2019 : Kang Chae Young e Lee Woo Seok in trionfo nell’individuale per una Corea del Sud dominante : Si sono concluse quest’oggi nel meraviglioso scenario dei giardini della Reggia di Caserta le gare di Tiro con l’arco valevoli per le Universiadi Estive 2019 di Napoli. Dopo un sabato riservato esclusivamente alla divisione compound, sono andate in scena oggi tutte le finali dell’arco olimpico individuale e a squadre. Il programma si è aperto in mattinata con le finali delle gare a squadre, in cui la coppia femminile Coreana ...

Icardi lascia il riTiro di comune accordo con l’Inter : Mauro Icardi ha lasciato il ritiro di Lugano per tornare a Milano. Dopo aver lavorato separato dal gruppo, questa mattina, l’ex capitano ha definitivamente lasciato la squadra di comune accordo con la società. Lo comunica l’Inter con un comunicato ufficiale su Twitter. L’attaccante proseguirà il “lavoro di ricondizionamento atletico” da solo, sui campi di Appiano Gentile. Per lui, dunque, niente tournée in Asia, ...

Sinisa Mihajlovic - media : “Non è in riTiro con il Bologna - ha un problema di salute” : Sinisa Mihajlovic non è in ritiro con la squadra a Castelrotto e potrebbe anche fermarsi, secondo alcuni media. Che parlano di problemi di salute e annunciano una conferenza stampa in cui oggi il tecnico e la società oggi dovrebbero parlare della situazione. Il Bologna è partito giovedì per il ritiro precampionato, ma il tecnico era rimasto in città. L'articolo Sinisa Mihajlovic, media: “Non è in ritiro con il Bologna, ha un problema di ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Altro pass dal Tiro con l’arco : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...