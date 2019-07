SKY – Il Napoli non molla James Rodriguez | l’alternativa è Pépé con Ounas contropartita

SKY – Il Napoli su Pepè - nell’affare anche Ounas : L’ultimo nome accostato al mercato del Napoli, che avevamo anticipato nei giorni scorsi, è quello di Nicolas Pépé, ivoriano stella del Lille che quest’anno ha furoreggiato in Ligue 1. Per lui 38 partite, 22 gol messi a segno e fornito 11 assist. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, il Napoli vanta un piccolo spiraglio nella trattativa perché il Lille vuole Ounas, quindi gli azzurri potrebbero sfruttare l’attaccante ...

Napoli-Feralpisalò - streaming e tv : dove vedere la partita su SKY : dove vedere Napoli – Feralpisalò streaming e tv, amichevole Napoli Feralpisalò streaming| Napoli-Feralpisalò: Seconda uscita stagionale per gli azzurri di Carlo Ancelotti che affronteranno il Feralpisalò nella prima amichevole del ritiro di Dimaro. Tanta curiosità per vedere nuovi schemi e le nuove idee di Ancelotti. Napoli Feralpisalò in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky Sport, come di consueto in questa ...

SKY – Napoli - cessione a buon fine : operazione da 22 milioni! I dettagli : Roberto Inglese torna al Parma Calciomercato Napoli – Il Napoli ha raggiunto l’accordo definitivo, Roberto Inglese torna al Parma e ci resterà anche nella prossima stagione. Ecco quanto riportato da Sky: “Il club ha trovato infatti l’accordo con il Napoli sulla base di un nuovo prestito con obbligo di riscatto. Due milioni subito, più altri 18 (più ulteriori due) in un secondo momento. La trattativa è ormai ...

Napoli-Feralpisalò : l'amichevole in tv su SKY venerdì 19 luglio : Il Napoli non ha iniziato al meglio la serie di amichevoli estive. I ragazzi di Carlo Ancelotti sono stati battuti dal Benevento per 1-2 nella sfida giocata a Dimaro. Gli azzurri sono passati in vantaggio con José María Callejón, dopodiché hanno incassato la rete del pareggio firmata da Massimo Coda. Quasi allo scadere è stato Dejan Vokic regalare il successo alla squadra di Filippo Inzaghi, che ha colpito anche due pali durante la partita. ...

SKY : il mercato aggressivo del Napoli - l’incognita del rapporto Insigne-Ancelotti : Sky commenta la possibile formazione del Napoli per la prossima stagione La difesa del Napoli Grande carattere per la difesa con Di Lorenzo che già l’anno scorso aveva dimostrato intraprendenza e personalità. L’acquisto di Manolas e Giovanni, in un reparto come la difesa dove il Napoli aveva maggiormente sofferto la scorsa stagione dimostrano l’intenzione di migliorare la squadra con intelligenza. Le operazioni Di Lorenzo e ...

SKY : Icardi cerca casa. Napoli e Juve le uniche possibilità per l’argentino : Ultimissime di Sky su Mauro Icardi che oggi ha lasciato di comune accordo con la società il ritiro dell’Inter.Mauro aveva detto che sarebbe andato a Lugano per provare a convincere Conte e recuperare un posto un squadra. Non è andata come sperava e oggi l’argentino ha lasciato definitivamente il ritiro ed è ancora di più sul mercato. Icardi cerca casa Ancora di più adesso, secondo Sky, l’attaccante deve per forza aprire ad una ...

Serie A 2019/20 - le amichevoli del Napoli in onda su SKY Sport : Dopo i tanti eventi estivi legati al calcio (i Mondiali femminili, gli Europei Under 21 e i Mondiali Under 20), la giostra della Serie A è pronta a ripartire, in vista della stagione 2019/20, con le classiche amichevoli pre-campionato.Nei prossimi dieci giorni, i più fortunati saranno i tifosi del Napoli abbonati Sky che, sul canale Sky Sport Serie A, potranno assistere alle prime tre amichevoli estive della compagine azzurra allenata da ...

Napoli-Benevento in televisione su SKY : la formazione di Ancelotti imbottita di giovani : Napoli-Benevento di oggi, sabato 13 luglio alle 17,30 apre la stagione delle amichevoli per gli azzurri di Ancelotti. La prima sgambata dell’anno avrà come 'sparring partner' il Benevento di Filippo Inzaghi. La grande novità per il tecnico degli azzurri potrebbe essere il modulo. In ritiro si sta provando con una certa insistenza il 4-2-3-1 ed è proprio con questo schema che i campani inizieranno la gara. Tanti gli assenti eccellenti e così la ...

Napoli-Benevento domani alle 17.30 su SKY. A Dimaro tutto esaurito : domani alle 17:30 il Napoli terrà la sua prima amichevole estiva contro il Benevento di Pippo Inzaghi. C’è il sold-out al campo di Carciato per il derby campano che si preannuncia molto interessante: l’abbraccio tra De Laurentiis e Maggio, l’incontro con Roberto Insigne in attesa di capitan Lorenzo che proprio domani arriverà in Val di Sole in compagnia del nuovo acquisto Manolas, la sfida tra il maestro Ancelotti e l’allievo Filippo Inzaghi. La ...

Il Napoli sfida il Benevento : la gara in diretta su SKY Sport : Si avvicina il momento dell’esordio in amichevole per il Napoli, al lavoro ormai da qualche giorno a Dimaro agli ordini di Carlo Ancelotti con l’obiettivo di migliorare quanto fatto nella scorsa stagione. I partenopei si sono confermati qualche mese fa come la migliore antagonista della Juventus, ma questa volta affrontare i bianconeri avrà un fascino […] L'articolo Il Napoli sfida il Benevento: la gara in diretta su Sky Sport ...

Amichevole Napoli-Benevento in tv su SKY sabato 13 luglio : Il Napoli è in ritiro nel centro sportivo di Dimaro Folgarida. La squadra di Carlo Ancelotti ha iniziato la preparazione estiva in vista della stagione 2019/20, anche se non è ancora al completo, perché alcuni giocatori si aggregheranno al gruppo un po’ più tardi a causa degli impegni con le nazionali. Tra pochi giorni ci sarà la prima Amichevole per gli azzurri, che affronteranno il Benevento. L’appuntamento con la prima uscita stagionale sarà ...

SKY – Napoli - continua il pressing per James Rodriguez - spunta un indizio. Fissate le visite mediche per Manolas : SKY – Napoli, continua il pressing per James Rodriguez. Fissate le visite mediche per Manolas Napoli, continua il pressing per James Rodriguez. “Il calciatore che mediaticamente, dopo Cristiano Ronaldo e Messi, gode di maggior considerazione. Piace molto a Carlo e noi siamo in attesa di una richiesta più ragionevole. Lo scoglio è rappresentato dal Real Madrid, che ha pretese elevate secondo noi. Ma James vuole il Napoli”. ...