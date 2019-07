Nel governo italiano c' è un bluff e un mistero

PatuaNelli (M5S) : "Governo tiene e va avanti. Ma vicenda Savoini va chiarita meglio" : “La vicenda va chiarita meglio, sarà la magistratura a fare le indagini, bisogna capire se Savoini ha effettivamente avuto un mandato per conto proprio, o se è stato un millantatore: su questo dalla Lega ci aspettiamo dei fatti”.Così Stefano Patuanelli, capogruppo M5s al Senato, intervistato dal Gr1 Rai.“La commissione d’inchiesta va bene, ma deve riguardare tutte le fondazioni, tutti i finanziamenti ...

Morto Fantozzi - fu ministro delle Finanze Nel governo Dini : Augusto Fantozzi è Morto oggi a Roma, fu ex ministro e docente di diritto tributario. Fantozzi, che era nato a Roma 79 anni fa, è stato a lungo professore ordinario di diritto...

Nel governo dei "viceversa" tutti fanno il lavoro degli altri : Adalberto Signore Doveva essere il «governo del cambiamento», è finito per diventare il «governo viceversa». Con un premier sempre più evanescente, Matteo Salvini e Luigi Di Maio giocano infatti a occupare i rispettivi terreni di competenza. Come se non fossero due vicepremier, ma due quindicenni alle prese con un'interminabile partita a «Risiko!». In un perenne paradosso che i sondaggi d'opinione continuano a non rilevare, ...

Alberto Bagnai Nel governo - altro rimpasto leghista : a chi può fare le scarpe - una bomba sul ministro : Più che rimpasto di governo, un "rimpasto leghista". Dopo Lorenzo Fontana agli Affari Ue e Alessandra Locatelli al suo posto alla Famiglia, secondo il Fatto quotidiano ora in ballo tornerebbe Alberto Bagnai. L'economista euro-scettico, già in predicato di occupare il posto che è stato fino a pochi m

Primo restyling "firmato Lega" Nel governo Conte : Fontana all'Ue - new entry Locatelli : Lorenzo Fontana alle politiche Ue e Alessandra Locatelli, deputata del Carroccio, nuovo ministro della Famiglia. M5s sprona...

Corbo : “Patto di ‘governo’ Nel Napoli : da Icardi a Insigne - così ADL e Chiavelli lanciano la sfida a Juventus e Inter” : Antonio Corbo scrive di un patto di ‘governo’ nel Napoli nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ C’è un patto di governo nel Napoli, lo spiega Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ “C’è un contratto di governo anche nel Napoli. Lo hanno definito in aprile De Laurentis e Chiavelli. Niente è scritto. Solo parole chiare e ferme condivise da due personaggi impegnati ...

Pace fiscale - nuovo scontro Nel governo. Lega la propone - no M5S : «Evasori in carcere» : Il fisco torna a dividere Lega e Movimento 5 Stelle. Mentre Bruxelles vede l'Italia nel 2019 quasi ferma, apprestandosi a confermare la previsione di un misero +0,1%, a Roma non è ancora...

Governo - riparte il toto-rimpasto PatuaNelli ai Trasporti e... I nomi : Sempre più improbabili le urne a settembre. In pole position agli Affari Europei il leghista Fontana. In ascesa Patuanelli per le Infrastrutture e Fraccaro per il Mise Segui su affaritaliani.it

Nel governo si continua a litigare - alta tensione Conte-Salvini su “manovra al Viminale” : "L'ennesimo sconfinamento". Cosi' Giuseppe Conte avrebbe accolto le parole pronunciate da Matteo Salvini ieri in mattinata a Milano. Nel mirino del presidente del Consiglio, che viene descritto, fin dal primo pomeriggio, "profondamente irritato" dalla "sgrammaticatura istituzionale" dimostrata dal suo vice premier, le dichiarazioni di quest'ultimo in vista dell'incontro sulla manovra con sindacati e associazioni di categoria in programma lunedi' ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : migranti - tensioni Nel governo - 8 luglio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. migranti, tensione nel governo M5s-Lega: il sottosegretario Di Stefano attacca il ministro Salvini, 8 luglio 2019,.

C’è un cambiamento Nel governo del cambiamento : i tecnici al comando : Roma. Il dubbio instillato nei conciliaboli tra i ministri leghisti pare sia stato propalato da Giancarlo Giorgetti: “E se il governo tecnico ce l’avessero già imposto, senza dircelo?”. Il che ovviamente, alle orecchie degli alti dirigenti del Carroccio, suonava un po’ come una beffa: perché in fond

Sea Watch - il governo dell'Olanda si spacca sulle navi Ong Nel Mediterraneo : "Basta salvataggi" : La proposta del Vvd (il partito popolare per la libertà e la democrazia) di adottare la linea dura contro le Ong che salvano le imbarcazioni nel Mediterraneo ha spaccato la coalizione di governo: i partiti del gabinetto Rutte III sono seriamente divisi sul disegno di legge. Se il Cda (il partito cri

Migranti - Minniti : “Dite a Fratoianni che il compagno Minniti è vivo e lotta Nel Pd”. E attacca il governo su Sea Watch : “Fratoianni dice che nel Pd è stata archiviata la mia linea sui flussi migratori? A me sinceramente non pare, anche se, come è noto, nei giochi amorosi il tradito è l’ultimo a saperlo. Dite a Fratoianni che il compagno Minniti è vivo e lotta insieme a noi. Certo, ancora stiamo verificando questa notizia, perché quelli sono ambienti abbastanza delicati, non dicono mai fino in fondo la verità. Ma pare che sia vera”. E’ la ...