huffingtonpost

(Di martedì 16 luglio 2019) Nessuna informativa. Matteosi è detto non disponibile a prestarsi a quella che per lui diventerebbe prestissimo una corrida parlamentare. La richiesta, arrivata sul tavolo della presidenza della Camera da parte del Pd, è stata respinta, come ha comunicato Roberto Fico ai capigruppo. Perché l’informativa prevede una relazione, un lungo dibattito, eventuali controrepliche. Insomma, incontrollabile. Nulla da fare, almeno per il momento. È stato il ministro per i Rapporti con ilRiccardo Fraccaro a spiegarlo ai presidenti dei gruppi di Montecitorio: “Non ho ricevuto nessuna risposta”. Silenzio diniego, occorrendo il via libera dell’interessato per un atto formale di questo tipo.La prima fessura nel muro di silenzio della Lega si era aperta poche ore prima, quandoaveva detto e non detto questa cosa qui: ...

graziano_delrio : Sui presunti fondi neri della #Lega in Russia Salvini non scappi dal Parlamento e venga a chiarire le sue responsab… - nzingaretti : Salvini ha convocato i sindacati con Siri solo per far dimenticare l'affare #Russia. Ma noi non ci distraiamo, cont… - HuffPostItalia : In Parlamento solo una capatina. La furbata di Salvini sui soldi russi -