De Laurentiis | «James? Perché al Bayern in prestito e al Napoli per 42 milioni?»

CorSport : Ultimatum di Florentino Perez a De Laurentiis. Per James dentro o fuori in una settimana : Da Madrid dicono che James si allontana ogni minuto che passa. Più il Napoli temporeggia più il colombiano si allontana. E neppure le notizie che arrivano dalla Colombia sono confortanti, scrive il Corriere dello Sport. James, che fino a qualche giorno fa era il promesso sposo del Napoli, sta cambiando idea e inclinazione, preferisce l’Atletico: vuole restare a Madrid. Lo sa il manager, Jorge Mendes e lo sa anche Carlo Ancelotti. E lo sa anche ...

Repubblica : De Laurentiis affila gli artigli per James Rodriguez : Marca sbatte in prima pagina la volontà di James Rodriguez di restare a Madrid e, quindi, di scegliere l’Atletico. Ma De Laurentiis, scrive Repubblica Napoli, sta “affilando gli artigli per sferrare l’assalto decisivo al top player colombiano e per strapparlo alla concorrenza, trovando finalmente l’accordo con il Real”. Il quotidiano scrive che è una “questione di giorni”. “Dentro (o fuori) al massimo entro la fine di questa ...

James Rodriguez al Napoli - Real Madrid indispettito da De Laurentiis : l’Atletico spera : La trattativa per James Rodriguez al Napoli può subire una frenata: le parole di De Laurentiis non sono piaciute al Real Madrid. L’Atletico spera.“powered by Goal”L’sms di auguri spedito da Ancelotti a James Rodriguez venerdì potrebbe non sortire gli effetti sperati. Soprattutto perché la trattativa per portare il colombiano a Napoli starebbe incontrando alcune difficoltà.Secondo quanto riporta ‘As’, ...

AS : De Laurentiis pronto a pagare i 42 milioni al Real Madrid per James - ma a giugno 2020 : As riprende tra le ultime di mercato anche la trattativa tra il Napoli e il Real per James Rodriguez che sta diventando il tormentone di questa sessione. Tutto è in fase di stallo secondo il portale spagnolo dal momento che il Real non ha intenzione di cedere dalla richiesta di 42 milioni che De Laurentiis ha più volte dichiarato eccessiva. «James vuole il Napoli ma costa troppo» Ma ci sono delle novità che potrebbero portare ad una rapida ...

Tuttosport : De Laurentiis detta le condizioni per James : De Laurentiis ostenta sicurezza nell’affare James Rodriguez. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport infatti il presidente non intende cedere al Real Madrid, anzi detta le sue condizioni. Prestito a 10 milioni senza obbligo di riscatto per il colombiano. Il Napoli può permettersi di aspettare alla finestra avendo raccolto il consenso del calciatore già da tempo ed avendo la sicurezza che se non dovesse essere il Napoli, non ...

Napoli - De Laurentiis allo scoperto su James Rodriguez : “pronti ad un sacrificio” - bordate ad Insigne : “Con James siamo tutti disposti a fare sacrifici ma chiediamo anche al Real Madrid di farne altri. I ‘blancos’ devono considerare che piuttosto che avere in casa uno scontento, è meglio mandarlo a giocare. Magari in prestito”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di sbilanciarsi così sul futuro del colombiano. “Ho letto tante baggianate –aggiunge De ...

De Laurentiis : «James? Il Real decida se tenersi uno scontento o mandarlo in prestito» : Aurelio De Laurentiis ha parlato di James Rodriguez a Sky Sport. Ha ribadito i concetti già esposti nei giorni scorsi. «James Rodriguez? Siamo disposti a fare sacrifici ma deve farli anche il Real Madrid. Deve considerare che è meglio mandare un giocatore altrove piuttosto che avere uno scontento in casa. Anche se in prestito. Io non parlo di James con Florentino Perez. Abbiamo Giuntoli, abbiamo un agente-amico del colombiano. Non ho mai parlato ...

Napoli - De Laurentiis su James Rodriguez : “Non serve che parli con Perez” : Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, torna sull’affare James Rodriguez: “Per il Real è meglio mandarlo a giocare. Se son rose fioriranno”.“powered by Goal”Il Napoli continua a lavorare al colpo James Rodriguez, ma aspetta segnali positivi da Madrid. Della trattativa ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Sky Sport’ il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, che ha smentito di aver avuto un ...

Napoli - De Laurentiis : 'James? Non abbiamo fretta - Icardi? Non verrà' : Non si fa altro che parlare di calciomercato in queste giornate estive, perché tutti i club del campionato italiano sono a lavoro per rinforzare le proprie rose. Il Napoli, tra le società più attive in queste prime settimane di trattative, intende regalare al suo tecnico, Carlo Ancelotti, alcuni innesti di valore. I nomi che circolano sono altisonanti: da James Rodriguez a Mauro Icardi, da Rodrigo ad altri giocatori di talento che potrebbero ...

Libero : La strategia di De Laurentiis : vendere Hysaj e Verdi per sbloccare James : Su Libero la strategia di mercato del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Prima di comprare serve vendere, lo ha detto più volte. Soprattutto per muoversi sul fronte degli acquisti per il reparto offensivo. Le trattative di Giuntoli sono concentrate su questo. In particolare il club partenopeo vuole vendere bene Hysaj e Verdi. Per l’albanese il ds tratta con l’Atletico Madrid. Per Simone Verdi, invece, il duello per accaparrarselo ...

CorSport : La guerra di nervi tra Florentino e De Laurentiis per James : Mentre James, in vacanza a Medellin, in Colombia, si rifà il look facendosi il ciuffo biondo e sfoltendo le sopracciglia, la trattativa per portarlo in azzurro non si arresta. È una “guerra di nervi”, ormai, tra Florentino Perez e De Laurentiis, scrive il Corriere dello Sport. Real Madrid e Napoli cercano ancora di trovare la formula giusta per l’acquisto. Il Napoli, lo abbiamo scritto più volte, vorrebbe chiudere per un prestito con un riscatto ...

Calciomercato Napoli – De Laurentiis show : “Icardi? Mi è bastato incontrare Wanda una volta. Su James Rodriguez dico…” : De Laurentiis fa il punto sul Calciomercato del Napoli: no ad Icardi e Wanda Nara, sì a James Rodriguez per sognare lo scudetto Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto della situazione in merito al Calciomercato del Napoli. Tanti nomi gravitano intorno agli azzurri che, dal canto loro, sembrano intenzionati a ridurre il gap con la Juventus. Spada/LaPresse De Laurentiis ha bocciato ...

De Laurentiis su James : “È nei nostri cuori - i colpi si fanno in due. Una possibilità vederlo nel 4-2-3-1 di Ancelotti…” : Intervista Aurelio De Laurentiis su James Rodriguez Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, ed ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo le ultime notizie sul Napoli calcio. Durante l’intervista arriva una chiamata dalla Colombia, allora De Maggio scherzando gli dice ‘E’ per caso James?’. La ...