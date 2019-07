Come si partecipa alla Cena dei Mille | con Norbert Niederkofler ospite d’onore

Concorso Regione Campania : pubblicati i primi bandi. Come partecipare : L’attesa è giunta al termine: il 9 Luglio in Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 54 sono stati pubblicati i primi bandi di Concorso Regione Campania per l’assunzione di 2mila figure. Più precisamente: 950 unità di personale non dirigenziale, con categoria D; 1225 unità con categoria C; Entro i prossimi 2 anni verranno assunte a tempo indeterminato 10mila figure professionali negli Enti locali che hanno aderito ...

Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin a Roma per lo Stranger Summer Party : Come partecipare all’evento : Mentre gli abbonati Netflix sono alle prese con la maratona della terza stagione arriva proprio ieri, 4 luglio, sulla piattaforma, Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin sono a Roma per lo Stranger Summer Party che avrà luogo proprio tra qualche ora. La notizia è arrivata poco fa tramite l'account ufficiale di Netflix Italia e ha lasciato senza parole i fan della serie e dei due piccoli eroi che si ritroveranno tra i fan questa sera per la ...

PAS e Concorso Straordinario docenti - Bussetti : entro luglio il decreto. Come partecipare : Lo scorso 11 giugno il Miur e le organizzazioni sindacali FlcCgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda hanno trovato l’accordo PAS e Concorso Straordinario docenti sul reclutamento dei precari con l’istituzione di: un percorso abilitante speciale senza selezione all’ingresso; una procedura concorsuale straordinaria riservata per la stabilizzazione dei precari con esperienza e accesso al 50% dei posti disponibili per il Concorso ...

Che fine ha fatto Paperone? Topolino lancia la sfida dell'estate : ecco Come partecipare : Al via dal 3 luglio il concorso 'Missione Zione'. Ogni settimana, all’interno del magazine a fumetti, sarà presente una...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi cerca concorrenti : Come partecipare : Elisa Isoardi al lavoro per la nuova edizione de La prova del cuoco. Casting concorrenti: come partecipare Mancano poco più di due mesi al ritorno de La prova del cuoco, la cui nuova edizione dovrebbe partire (salvo cambiamenti) lunedì 9 settembre. E da qualche settimana, come aveva anticipato Elisa Isoardi stessa in diretta nelle ultime puntate dell’edizione conclusasi il 31 maggio scorso, si sono riaperti i casting per la ricerca di ...

Al via le riprese de La guerra è finita di Michele Soavi : casting ancora aperti - ecco Come partecipare : La stagione televisiva è ormai al termine ma si sta già lavorando a pieno ritmo alla prossima e proprio in questi giorni hanno preso il via le riprese de La guerra è finita di Michele Soavi in onda su Rai1, molto probabilmente, in autunno. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino sembra che le riprese abbiamo presto il via a Reggio Emilia proprio ieri nel centro storico riportando i presenti al periodo dell'immediato dopoguerra, data di ...

Partecipare al Jova Beach Party Come volontari si può : tutti i dettagli dell’iniziativa di WWF : Si può Partecipare al Jova Beach Party come volontari? Certo che sì. Arriva la novità di WWF in merito al tour in partenza dal 6 luglio a Lignano Sabbiadoro, che porterà Jovanotti e la grande macchina della tournée in alcune delle maggiori spiagge italiane. WWF apre quindi la possibilità di Partecipare al tour ricoprendo il ruolo di volontari. Per Partecipare, occorre compilare il form dedicato e attendere la conferma da parte ...

Come partecipare a GiffoniRapContest - Max Brigante e Don Joe a caccia di rapper con Shade - Junior Cally e Anastasio : Torna GiffoniRapContest, aperto ad artisti rap, urban e trap selezionati da Max Brigante e Don Joe insieme a Shade, Junior Cally e Anastasio. I vincitori faranno parte dei live musicali del Giffoni Music Concept - Vivo Giffoni. Lo spin off di Giffoni dedicato alla musica urban del Giffoni Film Festival si svolgerà dal 19 al 27 Luglio presso la Giffoni Music Arena di Piazza F.lli Lumière di Giffoni Valle Piana (SA). La RapCall è partita e ...

Concorso Polizia di Stato 2019 - 1.515 Allievi Agenti : Come partecipare : Nuove assunzioni nelle Forze di Polizia: indetto il Concorso Polizia di Stato 2019, che vedrà l’assunzione di 1.515 Allievi Agenti selezionati tra i cittadini italiani nelle seguenti condizioni: Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno 6 mesi; Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in rafferma annuale; Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo al termine della ferma ...

Alessandro Borghi a Roma incontra pubblico e studenti venerdì 7 giugno per Sulla Mia Pelle : Come partecipare : Alessandro Borghi continua ad incontrare il pubblico della sua città per parlare del film Sulla Mia Pelle, in cui ha interpretato magistralmente - vincendo per questo un David di Donatello come Miglior Attore Protagonista - il geometra Romano Stefano Cucchi nella sua ultima settimana di vita. L'attore Romano aveva già preso parte alla proiezione pubblica in piazza San Cosimato a Trastevere insieme al resto del cast e al regista Alessio ...

Casting per Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale - Come partecipare alle selezioni per comparse : Al via i Casting per Il Commissario Ricciardi, la nuova serie televisiva di Rai1 che vedrà Lino Guanciale nel ruolo del protagonista. Il progetto segna il ritorno dell'attore sul piccolo schermo dopo i successi de L'Allieva 2 e La Porta Rossa 2. Lo sviluppo di un adattamento del Il Commissario Ricciardi si è vociferato da diverso tempo, ma finora non si era mai concretizzato. Il personaggio letterario è creato dallo scrittore napoletano ...

Michele Soavi firma La Guerra è finita - la nuova fiction Rai con Michele Riondino : Come partecipare ai casting : La stagione televisiva sta per chiudersi lasciando il pubblico impelagato in repliche e vecchie serie tv ma in tutta Italia si lavora assiduamente sul set per mettere insieme le novità a cominciare da La Guerra è finita. Questo è il titolo di una delle nuove fiction di Rai1 che porterà la firma di Michele Soavi. Reduce del successo di Mentre ero via, il regista è già a lavoro dietro la macchina da prese per la nuova fiction di Rai1 "La Guerra ...

Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno sul set di Angela : Come partecipare ai casting della fiction Rai : La stagione televisiva volge alla conclusione ma sui vari set, sparsi in tutta Italia, si sta lavorando già per mettere insieme quelli che saranno i prodotti che occuperanno il prime time della prossima a cominciare da Angela. Questo è il titolo della nuova fiction Rai che vedrà protagonista Vanessa Incontrada al fianco di Giuseppe Zeno. I due volti macina ascolti di casa Rai sono impegnati insieme sul set romano della fiction prodotta dalla 11 ...