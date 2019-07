optimaitalia

(Di martedì 16 luglio 2019) Stanno arrivando novità molto interessanti questo martedì per tutti coloro che intendono acquistare un9 a, soprattutto per chi ha nel mirino la versione con 512 GB di memoria interna, almeno stando alle ultime mosse anticipate da TIM. In particolare, la compagnia telefonica ha deciso di abbassarevolmente le proprieper chi vuole pagare il top di gamma Android nei prossimi due anni e mezzo. Cerchiamo dunque di capire come cambino le cose da oggi 16. Dopo aver analizzato le ultime offerte Unieuro concepite per questa versione del9, stando a quanto riportato nella giornata di venerdì, bisogna analizzare la quota prevista dalle promozioni TIM estive, almeno in base alle ultime informazioni fornite direttamente da una fonte come Mondomobileweb. In particolare, pare che da oggi sia possibile portarsi a casa il device ...

GioPao9 : Calano parecchio le pretese di TIM con il #SamsungGalaxyNote9 dal 16 luglio: nuove rate ufficiali - OptiMagazine : Calano parecchio le pretese di TIM con il Samsung Galaxy Note 9 dal 16 luglio: nuove rate ufficiali… -