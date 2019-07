Tuffi | Mondiali 2019 | Bertocchi Pellacani in finale con il brivido! Azzurre dodicesime

oasport

(Di lunedì 15 luglio 2019) Elenae Chiarasono innel sincro femminile dai tre metri, ma quanta sofferenza per le due, che devono ringraziare gli errori di Ucraina e Germania nell’ultima serie. Le Campionesse d’Europa in carica chiudono al dodicesimo posto, l’ultimo utile per staccare il pass per la, chiudendo con un punteggio totale di 257.37, sicuramente al di sotto delle aspettative. Un buon inizio di gara con gli obbligatori ed un doppio e mezzo avanti con un avvitamento da 61.20, che aveva portato la coppia italiana al quinto posto. Nel triplo e mezzo avanti carpiato (54.87) è arrivato l’errore in entrata di Elena, mentre nel doppio e mezzo ritornato carpiato (51.30) è stata Chiaraa sbagliare completamente. Errori che hanno fatto scivolare indietro in classifica la coppia italiana, che si è trovata a quel punto a sperare ...

