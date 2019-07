Tidei | serve rispetto legalità ma servono anche soluzioni

romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Roma – “Lo sgombero del palazzo occupato in via Cardinal Domenico Capranica, nel quartiere Primavalle di Roma, e’ stato condotto con modalita’ brutali che sono inaccettabiliperche’ di mezzo ci sono ben 80 bambini. Ile la tutela della legalita’ sono sacrosanti, ma per risolvere il problema dell’emergenza abitativa a Roma non bisogna agire con la ruspa bensi’ con i fatti”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Mariettadel Pd. “Cosa sta facendo la Giunta Raggi per risolvere questa emergenza? Perche’ non si lavora per individuare criteri e modalita’ adeguate per l’assegnazione di alloggi popolari? Sono domande senza risposta perche’ l’amministrazione 5 stelle e’ completamente immobile”, aggiunge. “Neldelle regole e delle leggi, ...