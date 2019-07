Manovra | Conte | “Salvini anticipa temi e contenuti? Siamo nel campo della scorrettezza

Giuseppe Conte : "Se qualcuno pensa di anticipare la Manovra finanziaria - è scorrettezza istituzionale" : Giuseppe Conte commenta l'incontro di Salvini con i sindacati e le associazioni: "Se oggi qualcuno pensa che non solo si raccolgono istanze per conto delle parti sociali, ma anticipa dei dettagli di quella che ritiene debba essere la manovra economica, questo non è corretto affatto e si entra sul te

Conte attacca Salvini : «La Manovra si fa a palazzo Chigi e i tempi li decido io» : Il premier critica la presenza di Siri, l’ex sottosegretario al Consiglio, all’incontro coi sindacati. E avvisa il vicepremier leghista: «Se pensa di anticipare dettagli della manovra economica, entriamo nel terreno della scorrettezza istituzionale»

Fondi russi - Conte sconfessa Salvini. Vice ministro non cede a provocazioni - concentrato su Manovra : Il caso sui presunti Fondi russi logora il governo. E fa vacillare la "fiducia" in Matteo Salvini espressa pubblicamente giorni fa dal premier Giuseppe Conte. Con una mossa inusuale, Palazzo Chigi ha diffuso una nota che smentisce uno dei punti cardine della 'difesa' del Vicepremier. Questo il senso: e' stato un consigliere di Salvini a sollecitare la presenza di Gianluca Savoini al Forum Italia-russia con Putin e Conte. "Ho fiducia nel mio ...

Conte scrive ai ministri e richiama Salvini : "La Manovra economica si fa nelle sedi istituzionali" : "Salvini può anche incontrare le parti sociali ma la manovra economica si fa nelle sedi istituzionali con il presidente del Consiglio, il ministro dell'Economia e tutti i ministri competenti". Il vicepremier della Lega accelera sulla flat tax ma nella sede del governo si ribadisce che la prossima legge di bilancio verrà scritta a palazzo Chigi, non al Viminale. "Da vicepremier raccolgo idee", la risposta del segretario del partito di via ...

