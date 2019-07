Manchester City | Delph passa all’Everton | adesso è ufficiale

lanotiziasportiva

(Di lunedì 15 luglio 2019) Fabianè un giocato dell’Everton. Lascia ildopo quattro anni: “Sono felice di essere qui e darò assolutamente tutto”.“powered by Goal”E’ giunta capolinea l’avventura di Fabianal. Il centrocampista della Nazionale inglese infatti ha apposto la firma sul contratto che lo legherà.A confermare il buon esito della trattativa è stato lo stesso club dei Toffees attraverso un comunicato apparso sul proprio sito.L’Everton ha completato l’acquisto del nazionale inglese Fabiandal. Ha firmato un contratto triennale fino al giugno 2022.Il centrocampista, che arriva per una cifra non rivelata, ha già conosciuto Marco Silva e ed i suoi compagni di squadra nel ritiro di Verbier in Svizzera”., sempre attraverso il sito dell’Everton, non ha nascosto la sua soddisfazione per il ...

