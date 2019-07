Lega | Conte | “Salvini alle Camere su rapporti con Russia? Perché no?” E chiarisce | “Noi

Lega : Conte - ‘trasparenza dovere - governo non si smuove di 1 mm’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Le nostre linee guida -che sia ben chiaro- sono assoluta trasparenza nei confronti dei cittadini italiani, assoluta fedeltà agli interessi nazionali. Questo governo non si muoverà da queste linee guida di un millimetro, voglio esser chiaro”. Così il premier Giuseppe Conte, nella piazza antistante Palazzo Chigi, risponde sulla vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega.“L’ho ...

Lega presenta a sindacati la Flat Tax. E Conte critica Salvini : «È scorretto» : È iniziato al Viminale l'incontro con le parti sociali voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, per una «giornata di ascolto, confronto e proposta». Al tavolo oltre...

**Lega : malumori M5S su attacco Salvini a Conte - ‘noi leali non omertosi’** : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – Non è piaciuto al M5S l’attacco di Matteo Salvini al premier su La Stampa in merito ai fondi russi, ‘Conte sleale, mi ha colpito alle spalle’, le parole attribuite al vicepremier e leader della Lega dal quotidiano di Torino. C’è fiducia nei confronti dell’alleato ‘ma è altrettanto legittimo chiedere trasparenza. Da quello che leggiamo sembra che la Lega ci chieda il ...

Russia-Lega - Conte : "Fiducia in Salvini - ma serve trasparenza" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato a parlare dei legami tra la Russia e la Lega, e dei presunti finanziamenti accordati durante un incontro a Mosca il 18 ottobre dello scorso anno, dopo la nota con cui Palazzo Chigi aveva precisato che l'invito a Gianluca Savoini per la cena in onore di Putin che si è tenuta a Villa Madama lo scorso 4 luglio era arrivato proprio dalla Lega.Ieri sera, in occasione della sua partecipazione ...

Fondi russi alla Lega - Conte : “Fiducia in Salvini ma dobbiamo trasparenza”. Poi rassicura : “Governo non cade” : “Lascio alla magistratura il compito di investigare. Ho fiducia nel mio ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e al Contempo dobbiamo trasparenza”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della serata conclusiva delle Universiadi, a Napoli, in merito alla vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega che vedrebbe coinvolto Gianluca Savoini. Fondi russi alla Lega, il consigliere ...

La posizione di Conte : «Resto sbigottito dalla Lega che scarica i suoi» : Il duro giudizio del capo del governo sulla convocazione dei sindacati al Viminale. Lo stupore del premier anche per il modo in cui è stato scaricato Savoini.

Autonomia - scontro tra Lega e M5S - Conte : 'Inaccettabile slabbrare il Paese' : La maggioranza sembra impegnata in una lite perenne: le tensioni tra Lega e Movimento 5 Stelle sono deflagrate ai tavoli del governo per le questioni delle autonomie e del decreto sicurezza bis. La Lega è infuriata su entrambi i fronti; i 5 stelle, invece, tengono testa agli attacchi e continuano a temporeggiare. Il Presidente del Consiglio prova a fare da mediatore, ma la sua posizione sulla questione Autonomia somiglia molto a quella grillina. ...

Fondi Lega - Conte : “A cena offerta da me ma non conosco Savoini. Non l’ho mai incontrato personalmente” : “Non conosco Savoini e non l’ho mai incontrato personalmente“. Lo ha chiarito il premier Giuseppe Conte, a proposito di Gianluca Savoini, al centro di un’inchiesta della Procura di Milano su presunti Fondi russi illeciti alla Lega. “Dobbiamo trasparenza ai cittadini, abbiamo grandi responsabilità. È la ragione per cui chiarisco il mio ruolo con il signor Savoini“, continua, spiegando il motivo della sua ...

Lega : Provenzano - ‘Conte pretenda chiarezza da Salvini - è interesse nazionale’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Cosa è emerso sulla Lega di Salvini, fin qui? Un partito che si agita nel ventre oscuro del Paese, una nuova destra del tutto incurante della Legalità costituzionale: non ha mai chiarito che fine abbiano fatto i 49 milioni sottratti allo Stato; il cui leader occhieggia al neofascismo e alle frange cattoliche antipapiste e oscurantiste; il cui programma energetico è stato scritto da un amico degli ...

Matteo Salvini - il retroscena dal cuore Lega : "Conte - una presa per il c***". Sono convinti : gioca per Di Maio : Rientra in parte il caso-Fico sul Decreto sicurezza bis (Sono stati riammessi gli emendamenti della Lega su Polizia e Vigili del fuoco giudicati inammissibili giovedì), ma nel cuore del Carroccio la rabbia è ancora tutta per il premier Giuseppe Conte. Il clima, già rovente, è reso incandescente anch

Lega : Zingaretti - ‘tradivano Italia e la Nato - Conte che dice?’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “C’è un disegno di partiti europei per tradire l’Alleanza Atlantica? E’ questa la politica estera del governo Conte? Chi sarà il nostro commissario europeo e il ministro degli affari europei quale politica seguirà? Queste domande richiedono urgenti e chiare risposte nelle sedi appropriate. Vigiliamo e difendiamo le prerogative costitutive della nostra comunità nazionale. Altro che ...

Fondi russi a Lega - Conte : “Chiarimenti a Salvini? Mi fido di lui”. E Fontana glissa su denuncia a Savoini : Nel giorno in cui era emersa l’inchiesta BuzzFeed sui presunti Fondi russi alla Lega aveva preferito non replicare alle domande de IIFattoquotidiano.it, così come fatto da Luigi Di Maio. Ora, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, ribadisce invece fiducia al suo vice leghista: “Devo ammettere che non ho sentito l’audio di cui si parla, la parola chiave è fiducia. ...