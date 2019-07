Isole Eolie | sette perle nere del Tirreno in barca a vela

direttasicilia

(Di lunedì 15 luglio 2019) Veleggiare tra leminori della Sicilia è un viaggio di scoperta di bellezze naturali, ma anche di tradizioni e cultura. Molte le società specializzate che propongono – per chi non avesse unao non volesse portarla da nord a sud – crociere alle. Alicudi, Filicudi, Salina, Stromboli, Panarea, Lipari e Vulcano sono: ognuna ha il suo carattere e le sue peculiarità. A Stromboli, come ci hanno ricordato le cronache della scorsa settimana, c’è un vulcano attivo e imprevedibile; Panarea è la più mondana delleed è curioso il contrasto con Alicudi e Filicudi, le più impervie e apparentemente selvagge. Il piacere dell’andar per mare approdando di volta in volta su un’isola diversa. Per la loro varietà e gli spettacoli naturali spesso differenti tra loro che regalano, lesono perfette per una vacanza itinerante dai mille volti. E anche quando il...

