Il 4K Ultra HD entra in sala operatoria | risultati clinici migliori e più sicurezza per i

meteoweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) L’esigenza di precisione in ambito chirurgico è sempre più elevata. L’Ospedale San Carlo di Nancy di Roma, struttura di GVM Care & Research accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, si è dotato dell’innovativo sistema per laparoscopia Visera 4KHD, un sistema video che contribuisce al miglioramento dei, aumentando al tempo stesso ladei pazienti. Visera 4K UHD è una tecnologia per indagini laparoscopiche ed endoscopiche di ultima generazione che sfrutta una visione nello standard di risoluzione Full 4KHD ovvero la più alta risoluzione ottenibili oggi con i sistemi per videolaparoscopia. “Si tratta di una catena di dispositivi ottici che permette di operare a cielo coperto, inserendo una sonda con telecamera all’interno dell’area da operare, attraverso accessi chirurgici minimi” – spiega il professore Valerio Papa, Responsabile ...

PMurroccu : RT @LaVeritaWeb: La squadra entra in semifinale, migliaia di ultrà saccheggiano gli Champs Élysées: un morto, 74 arresti e 20 poliziotti fe… - OlliCesar : RT @LaVeritaWeb: La squadra entra in semifinale, migliaia di ultrà saccheggiano gli Champs Élysées: un morto, 74 arresti e 20 poliziotti fe… - Bobbio65M : RT @LaVeritaWeb: La squadra entra in semifinale, migliaia di ultrà saccheggiano gli Champs Élysées: un morto, 74 arresti e 20 poliziotti fe… -