caffeinamagazine

(Di lunedì 15 luglio 2019) Non sida tempo sul piccolo schermo, maè sicuramente ben impresso nella mente di chi seguiva “” e “”, due delle soap opera Mediaset più seguite e amate. Per anniè stato tra i protagonisti. Nella soap ambientata sul lago di Como, interpretava Luca Canale, rampollo di una ricca famiglia, fra amori e intrighi. Poi sono arrivate altre serie di successo come “Squadra Antimafia”, “Capri “e “Provaci Ancora Prof”. Dopo aver raggiunto la fama,ha deciso di dedicarsi al cinema, la sua grande passione, e al teatro. Ha realizzato numerosi progetti, ricostruisce il sito Di Lei, fra cui un film, arrivato a Cannes, dedicato al problema della xylella che infesta gli alberi di ulivo in Puglia. Ancora:ha vestito i panni di Sandro Pertini in un nuovo film che vedremo presto al cinema. (Continua dopo la foto) E su Instagram, a proposito ...

Noovyis : (Gabriele Greco di Vivere e Centovetrine si vede poco ultimamente in tv: ecco che fine ha fatto) Playhitmusic -… - Notiziedi_it : Gabriele Greco, ex ‘Vivere’, presto papà: la compagna Alessandra è incinta - fainformazione : Gabriele Greco e Alessandra Mammolo aspettano il loro primo figlio: 'nuovo progetto in arrivo' - Spe Gabriele Greco… -