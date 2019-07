Finale di Wimbledon | Federer e Djokovic infiniti ma alla fine trionfa il serbo

Top domenica Sky Sport : record ascolti per Finale di Wimbledon : domenica da ricordare su Sky Sport con ascolti al top per il tennis e la Formula 1. Ieri, la Finale di Wimbledon Federer-Djokovic, in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Wimbledon con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci dalle 15.10 circa alle 20.08 (la più lunga della storia...

Wimbledon 2019 - 7 cose che abbiamo imparato dalla Finale più lunga di sempre : L’ETÀ CONTA, MA NON BISOGNA FARSI INFLUENZARENIENTE È IMPOSSIBILELE cose DA DIMENTICAREHA VINTO LO SPORTGIRA LA SITUAZIONE A TUO FAVOREQUELL’ANSIA DI MIRKAQUELLA LINEA SOTTILE SOTTILELa domanda nel pomeriggio di domenica è stata fatta decine di volte: «Stanno ancora giocando?». La risposta era sempre la stessa: «Sì, stanno ancora giocando». Sono andati avanti a giocare per quattro ore e cinquantasette minuti, la più lunga finale di sempre per il ...

Djokovic Federer e la Finale più lunga della storia di Wimbledon : Djokovic-Federer: l'hanno già ribattezzata «la finale del secolo». Quel che è certo è che quella che ha chiuso l'edizione 2019 di Wimbledon è stata la più lunga finale mai giocata nello storico torneo londinese, una sfida destinata a passare alla storia durata 4 ore e 57 minuti. Tanto ci ha impiegato Novak Djokovic per battere Roger Federer al termine di una battaglia epica combattuta a suon di colpi impossibili sul prato del centrale di Church ...

VIDEO Federer-Djokovic - Highlights e sintesi Finale Wimbledon 2019 : una battaglia epica vinta dal serbo dopo 5 ore : Finale durata quasi 5 ore quella tra il serbo Novak Djokovic e l’elvetico Roger Federer nel torneo di singolare maschile di Wimbledon: la spunta al tie break del quinto set, introdotto sul 12-12, il tennista balcanico, che ha prima dovuto annullare anche dei match point nel corso della partita decisiva. Finale Wimbledon 2019: Federer-Djokovic. Highlights E sintesi roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

VIDEO Roger Federer - Wimbledon 2019 : “A 37 anni non è tutto finito. Ma cercherò di dimenticare questa Finale” : E’ sfumato dopo una epica finale contro Novak Djokovic il sogno di Roger Federer di conquistare il nono titolo di Wimbledon della carriera. 38 anni da compiere il prossimo 8 agosto, l’elvetico rimpiange due match-point non capitalizzati nel corso del quinto e decisivo set sull’8-7 e 40-15. Dopo una maratona di 4 ore e 55 minuti (il più lungo atto conclusivo mai disputato nello Slam londinese), Federer non ha nascosto una enorme ...

Wimbledon – L’ironia di Federer dopo la sconfitta : “Finale da ricordare? Io cercherò di dimenticarla!” : Roger Federer ironizza nonostante la sconfitta subita nella finale di Wimbledon contro Novak Djokovic: il tennista svizzero cercherà di dimenticare in fretta questa partita Al termine della finale più lunga della storia di Wimbledon, durata 4 ore e 57 minuti, Roger Federer si è dovuto arrendere a Novak Djokovic dopo 5 interminabili set. Il campione svizzero, abbastanza stanco e deluso dopo la sconfitta, ha comunque risposto alle domande ...

