W Radio Playa | Diletta Leotta e Daniele Battaglia approdano nel pomeriggio di Italia 1

(Di domenica 14 luglio 2019)- Wdiventano i volti del daytime estivo di1. I due conduttori, già voci a 105 Take Away su105, da domani – lunedì 15 luglio – saranno i protagonisti di W, nuova trasmissione quotidiana della durata di circa venti minuti. In onda su1 dal lunedì al venerdì alle 14.10,accoglieranno nel loro studio vari ospiti per parlare d’estate, di musica e dei trend più attuali, con ultimissime e curiosità sugli artisti protagonisti delle interviste. Tra coloro che si alterneranno nel corso delle puntate, personaggi del mondo della musica, tra cui Annalisa, Baby K, Elodie, Francesco Gabbani, Giusy Ferreri e Takagi & Ketra, Irama, J-Ax, The Kolors; ma anche dello spettacolo, come Andrea Mainardi, Gianluca Impastato, Paolo Ruffini, Pierluigi Pardo ...

