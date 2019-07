Vittoria | morto anche l’altro bimbo travolto dal Suv

ilgiornale

(Di domenica 14 luglio 2019) Gabriele Laganà Alfalciato da un Suv aerano state amputate le gambe. Il cuginetto di 11 anni, invece, èa causa di una emorragia Purtroppo non ce l’ha fatta il piccolo Simone D'Antonio, il bambino che insieme al cugino Alessio, era stato falciato a, nel Ragusano, dal Suv guidato da Rosario Greco che si era messo al volante sotto effetto di alcol e cocaina. Ilera ricoverato al Policlinico di Messina in gravissime condizioni tanto che i medici erano stati costretti ad amputargli entrambe le gambe. L'annuncio l'ha dato il commissario prefettizio Filippo Dispenza. La morte delgiunge nelle stesse ore in cui si è svolto il funerale di Alessio D’Antonio, di 11 anni. L'autopsia, disposta dalla Procura ed effettuata ieri, ha chiarito che il ragazzino èa causa di una emorragia e che, nonostante gli sforzi dei medici, non poteva ...

