MXGP | GP Asia 2019 | Tim Gajser domina senza problemi gara-1 e prosegue nel suo volo

(Di domenica 14 luglio 2019) Ormai è solo questione di capire quando arriverà la matematica certezza del titolo in. Tim, infatti, continua a macinare vittorie di manche e punti e sfrutta le pesanti assenze dei suoi rivali più pericolosi. Tony Cairoli ha già chiuso il suo Mondiale, il campione del mondo in carica Jeffrey Herlings sostanzialmente non ha mai corso in questa annata, e in questo Gran Premio didi Semarang non erano al via nemmeno i belgi Julien Lieber e Clement Desalle. Morale della favola lo sloveno ha vinto in carrozza, iniziando a gettare le basi per il settimo successo di tappa consecutivo. Il portacolori della Honda ha chiuso la sua-1 con il tempo complessivo di 35:12.232 prendendo il comando dopo pochi chilometri e non mollandolo più fino al traguardo. Non c’è stata storia, come capita ormai in ogni appuntamento del Mondiale, tanto che il secondo classificato, ...

