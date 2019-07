Zazzaroni a Mihajlovic | «Ho fatto il giornalista non l’amico Oggi non lo rifarei»

ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2019) Sul Corriere dello Sport Dopo le accuse che si è beccato nell’intensa conferenza stampa di ieri in cui Sinisaha annunciato di avere la leucemia: “Vi avevo chiesto riservatezza. Volevo essere io a dirvelo ma qualcuno per vendere qualche copia in più ha rovinato un’amicizia di vent’anni. Mi dispiace”. Ivanrisponde sul Corriere dello Sport con un editoriale dal titolo: «Hoilnon l’amico, manon lo”. Scrive: Sì hoile non l’amico che avrebbe dovuto attendere un’altra mezza giornata per lasciare che fosse lo stesso Sinisa a raccontare. Dopo aver ascoltato le sue parole e aver visto il suo volto, riconosciuto il coraggio di sempre, ho capito che mi sarei dovuto scusare pubblicamente con lui: avrei dovuto fare l’amico, “Sini”, come nei vent’anni precedenti, non col ...

toscanello89 : Domani mattina comprate questo giornale e cacateci sopra. Farete un gesto di grande civiltà. #Mihajlovic #Zazzaroni - FinallyGio459 : RT @Marc_Way: #Mihajlovic'Vi avevo chiesto riservatezza. Volevo essere io a dirvelo ma qualcuno per vendere qualche copia in più ha rovinat… - FrancescoLaddom : RT @Marc_Way: #Mihajlovic'Vi avevo chiesto riservatezza. Volevo essere io a dirvelo ma qualcuno per vendere qualche copia in più ha rovinat… -