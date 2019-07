Sinisa Mihajlovic | «Ho la leucemia | ma vincerò»

gqitalia

(Di sabato 13 luglio 2019) Il mondo del calcio è sotto shock.ha annunciato di avere unaacuta. La voce trema spesso e le parole escono a fatica. Gli occhi si venano di rosso, le lacrime affiorano, ma in fretta fanno dietro front. L’uomo è forte e coraggioso, è sopravvissuto a due guerre, arrendersi non è una parola a lui conosciuta. Dritto negli occhi In una conferenza toccante e commovente il serbo allenatore del Bologna annuncia al mondo di avere unaacuta, diagnosticatagli dai medici della sua squadra il giorno prima della partenza per il ritiro pre-campionato. «Ho fatto alcuni esami e sono emerse delle anomalie – dice con lucidità alla stampa – voglio essere chiaro, ho detto che avevo la febbre per non far preoccupare mia moglie in attesa di altri riscontri. Ora invece la diagnosi è certa: ho la». La ...

delpieroale : Sinisa ha lanciato un messaggio meraviglioso, pieno di sfida, coraggio, forza, esempio. ?????? Sinisa, lottiamo tutti… - TorinoFC_1906 : Forza Sinisa! Il popolo granata è tutto con te. Ti pensiamo con affetto, in bocca al lupo! Urbano Cairo #SFT… - angelomangiante : #Mihajlovic : “Ho la leucemia. Non vedo l’ora di cominciare le cure. La vincerò. Batterò la malattia, per mia mogl… -