Morace | la Dia fa sequestrare beni per 10 milioni a ex armatori della Liberty Lines

Trapani : DIA sequestra beni per 10 milioni all’imprenditore Morace : beni per 10 milioni di euro sono stati sequestrati oggi dalla Direzione investigativa antimafia (Dia) di Trapani a Vittorio Morace, ex armatore titolare della compagnia di trasporti marittimi Liberty Lines (ex Ustica Lines) nonché ex presidente del Trapani calcio. A quanto si apprende il sequestro preventivo dei beni di Morace è stato emesso d'urgenza dal tribunale di Palermo su richiesta della stessa procura e del direttore della Dia. La ...

Trapani : DIA sequestra beni per 10 milioni a ex armatore Morace : beni per 10 milioni di euro sono stati sequestrati oggi dalla Direzione investigativa antimafia (Dia) di Trapani a Vittorio Morace, ex armatore titolare della compagnia di trasporti marittimi Liberty Lines (ex Ustica Lines) nonché ex presidente del Trapani calcio. A quanto si apprende il sequestro preventivo dei beni di Morace è stato emesso d'urgenza dal tribunale di Palermo su richiesta della stessa procura e del direttore della Dia. La ...

Cristiana Girelli : numero 10 - bomber e dj! Una tripletta Mondiale come Paolo Rossi e Carolina Morace : Cristiana Girelli è l’eroina di Giamaica-Italia: i suoi 3 gol hanno spianato la strada alle azzurre verso gli ottavi. numero 10, bomber e dj del gruppo: la sua tripletta ricorda le imprese di Paolo Rossi e Carolina Morace Il sogno dell’Italia ai Mondiali di calcio femminili continua a suon di gol! Sono addirittura 5 le reti con le quali le azzurre hanno spazzato via la Giamaica, vittoria che ha permesso alle ragazze di coach ...

Calcio - Cristiana Girelli nella leggenda : tripletta ai Mondiali come Paolo Rossi e Carolina Morace! Nell’elite dei fuoriclasse : Cristiana Girelli è entrata nella storia del Calcio italiano, l’attaccante della Nazionale ha fatto il proprio ingresso nel ristrettissimo gruppo di azzurri capaci di segnare una tripletta ai Mondiali. Oggi il nostro numero 10 si è scatenata contro la Giamaica mettendo a segno i primi tre gol dell’incontro concluso con un roboante 5-0, le ragazze di Milena Bertolini hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva nella rassegna ...

Mondiale femminile - Morace : “non è stata una vittoria casuale” : “Ieri ho visto una grande prova da parte delle ragazze, sono state fantastiche. Non è stata una vittoria casuale, abbiamo giocato alla pari contro l’Australia che è sesta nel ranking Fifa e abbiamo ottenuto un successo meritato grazie a una indiscutibile superiorità tecnica e tattica malgrado le ‘Aussie’ fossero più forti a livello fisico”. Sono le dichiarazioni della bandiera del calcio femminile italiano, ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 - Carolina Morace : “Le azzurre sono un gruppo forte. Non devono sentire troppo la pressione dell’evento” : Il Mondiale femminile di Francia 2019 è ormai alle porte. L’Italia, dal canto suo, torna nella rassegna iridata dopo vent’anni esatti dall’ultima volta. Nel 1999 le azzurre si conquistarono la vetrina planetaria grazie ai gol di Carolina Morace che – in occasione della presentazione dell’Estate di Sky Sport – si è così espressa su vari temi riguardanti l’evento in rampa di lancio: “Ho vissuto il ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 - Carolina Morace : “Le azzurre sono un gruppo forte. Non devono sentire troppo la pressione dell’evento” : ESCLUSIVA OA SPORT – Il Mondiale femminile di Francia 2019 è ormai alle porte. L’Italia, dal canto suo, torna nella rassegna iridata dopo vent’anni esatti dall’ultima volta. Nel 1999 le azzurre si conquistarono la vetrina planetaria grazie ai gol di Carolina Morace che – in occasione della presentazione dell’Estate di Sky Sport – si è così espressa su vari temi riguardanti l’evento in rampa di ...