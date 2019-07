M5S e il richiamo del vaffa

huffingtonpost

(Di sabato 13 luglio 2019) “Per troppo tempo abbiamo fatto gli istituzionali rispettando tutti ed ascoltando tutti. Ma siamo stati trattati da incapaci e stupidi sprovveduti. Qualcuno dice che dobbiamo tornare alle origini. Concordo. Ricominciamo a mandare a fan… chi se lo merita”.Così Fabio Vercesi (dirigente importante del M5S a Torino, sino a pochi mesi fa presidente del Consiglio Comunale) in un significativo intervento (anche un po’ sfogo) sui social poche ore fa.Ebbene questo intervento (mentre a Torino si consuma l’ennesima figuraccia dell’amministrazione Appendino, che perde una manifestazione importante per la città, cioè il Salone dell’Auto che nel 2020 si svolgerà a Milano solo ed esclusivamente per polemiche interne alla giunta a cinque stelle) è molto significativo dello stato d’animo che scuote il movimento.E lo ...

