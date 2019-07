Lega-Russia | spunta un secondo uomo Ero al Metropol | l' affare saltò

Lega-Russia - spunta un 2° uomo"Ero con Savoini - l'affare saltò" : "Ho partecipato alla riunione all'Hotel Metropol di Mosca e ho conosciuto Savoini...". L'avvocato internazionalista Gianluca Meranda racconta come andò quell'incontro e sostiene che la compravendita non si perfezionò Segui su affaritaliani.it

Fondi Lega - al vaglio pm rogatoria in Russia. Bongiorno - Savoini parlava di Salvini non a suo conto : La Procura di Milano sta valutando di avviare una rogatoria in Russia nell'ambito dell'indagine per corruzione internazionale in cui e' indagato Gianluca Savoini, il leghista presidente dell'associazione LombardiaRussia, in seguito a una registrazione audio, acquisita agli atti, nella quale si fa riferimento ad una presunta trattativa con alcuni russi per far arrivare fino a 65 milioni di dollari alla Lega con un affare sul petrolio. Da ...

Russia e Lega - le mosse dei pm : controlli su conti e telefoni : Le verifiche sugli eventuali flussi di danaro a favore di Savoini. L’ipotesi di una rogatoria da trasmettere all’autorità giudiziaria russa

Lega : Parrini - ‘grazie Renzi per aver citato battaglia su 49 mln e Russiagate’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Grazie di cuore a Matteo Renzi. Grazie per aver citato con forza nell’incontro in corso a Milano la mia battaglia parlamentare per ottenere chiarezza sui torbidi rapporti della Lega col denaro, dai 49 milioni al Russiagate. è una battaglia di giustizia e di trasparenza che riguarda l’intero Pd e che proseguiremo con tutte le nostre energie finché non avremo risposte. Piaccia o non piaccia alla ...

Lega : Sensi posta foto Savoini con Salvini a due conferenze stampa in Russia : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Eppure a me quel signore un po’ stempiato in prima fila, vicino allo spin doctor di Salvini, alla conferenza stampa del vicepremier alla TASS a Mosca lo scorso 16 luglio 2018 ricorda qualcuno … Magari con le luci negli occhi non ci avra’ fatto caso, eh”. Lo scrive il deputato del Pd, Filippo Sensi, postando una foto della conferenza stampa. Sensi posta anche un’altra ...

Rapporti Lega-Russia - Giordano difende Salvini : 'I soldi arrivavano al PCI' : Negli ultimi giorni un audio ha gettato ombre su quello che sarebbe il rapporto tra la Lega e la Russia, con riferimento a fondi che arriverebbero proprio dal grande paese dell'Est europeo. Matteo Salvini ha già avuto modo di smentire in maniera categorica l'esistenza di Rapporti di questo tipo con il Paese di Putin, minacciando querele qualora la vicenda dovesse dare adito a opinioni tese ad alimentare sospetti sul Carroccio. Nel corso della ...

M5s - Fattori : “Caso Lega-Russia? In altri tempi avremmo messo sottosopra il Parlamento”. E critica Di Maio : “Fondi russi a Lega? Non si possono derubricare queste cose solo perché si è al governo insieme. In altri tempi avremmo messo sottosopra il Parlamento per una cosa simile“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dalla senatrice M5s Elena Fattori, che aggiunge: “Su questa vicenda bisogna indagare, è inutile richiamare vicende precedenti come i soldi russi ...

Russiagate-Lega - Salvini scarica Savoini : "Non l'ho inviato io - non so cosa facesse" : Il vicepremier si difende: "cosa faceva a quel tavolo? Chiedetelo a lui". Anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte...

Salvini soldi dalla russia alla Lega? bilanci trasparenti : "Querelerò chi accosterà i soldi della Lega alla russia. I bilanci del partito sono trasparenti". Lo ha detto il leader della Lega

Fondi russi alla Lega - Salvini : «Savoini? Non l’ho invitato io in Russia - non so perché fosse lì» : Il ministro dell’Interno si difende e attacca il responsabile dell'associazione Lombardia-russia: «Questa inchiesta è ridicola. Posso produrre tutti i documenti relativi ai passeggeri che hanno viaggiato con me. Chiedete a Savoini cosa facesse lì»

Perché Casellati non vuole dibattere sulla presunta trattativa Lega-Russia : Maria Elisabetta Alberti Casellati (Foto: Roberto Monaldo/LaPresse) Le vicende di questi giorni sulle presunte trattative fra Lega e faccendieri russi per garantirsi ricchi finanziamenti del Cremlino al Carroccio tramite giri di posta legati a forniture di petrolio, riportate alla luce dall’audio di Buzzfeed ma già esposte nel dettaglio da diverse inchieste dell’Espresso e da due libri firmati da giornalisti di quel settimanale mesi fa, ...

Caso Lega-Russia. Mosca : "Nessuna ingerenza nella politica italiana". M5s : sì a commissione d’inchiesta : Sulla vicenda dei presunti fondi illeciti russi alla Lega interviene Mosca: "Il governo russo non è coinvolto nella politica italiana né in quella di altri Paesi". La procura di Milano intanto ha aperto un’inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati il leghista Gianluca Savoini, fondatore e presidente dell’associazione Lombardia-Russia. Presunti fondi russi alla Lega: ...