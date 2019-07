Huawei Watch GT ora supporta le watch face personalizzate | ecco come realizzarle

Huawei Watch GT Active è lo smartwatch per gli amanti dello sport che hanno il polso grande : Gli sportivi attenti al monitoraggio dell’attività fisica potrebbero essere interessati al nuovo smartWatch Huawei Watch GT Active, un prodotto pensato più per gli amanti dello sport che per chi vuole notifiche di mail e telefonate. È una variante del Huawei GT già provato ed è in vendita a un prezzo di 249 euro: una cifra importante, ma tutto sommato in linea con quanto offerto. Offre un display ben leggibile, autonomia soddisfacente, ...