ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2019) Ilche nei giorni scorsi ha annunciato festante l’inaugurazione dei primi cento circoli per le ‘Primarie del BuonGoverno – Mastella Presidente’, con l’intento di tirare la volata al buon Clemente Mastella in casa Forza Italia nella corsa a governatore della, non è un omonimo delche risulta, sul sito istituzionale della Regione, come il nono tra i dieci consiglieri dell’attuale governatore Pd Vincenzo De Luca. È proprio lui. Ed è lo stessoexdell’allora ministro delle Politiche Agricole Nunzia De, all’epoca in quota Ncd. Con la qualenel gennaio 2014 ha diviso lo scandalo delle registrazioni clandestine delle pressioni sull’Asl di Benevento, le conseguenti dimissioni della parlamentare da ministro dell’agonizzante governo Letta, e un’imputazione di associazione a delinquere in un processo ancora in ...

Noovyis : (Campania, l’inversione di Luigi Barone: ex segretario di De Girolamo, poi consigliere di De Luca, ora al fianco di… - MPenikas : FQ: Campania, l’inversione di Luigi Barone: ex segretario di De Girolamo, poi consigliere di De Luca, ora al fianc… - Cascavel47 : Campania, l’inversione di Luigi Barone: ex segretario di De Girolamo, poi consigliere di De Luca, ora al fianco di… -