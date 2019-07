Calciomercato | l’ex dirigente | “Un giorno Hazard giocherà nel Fenerbahce”

lanotiziasportiva

(Di sabato 13 luglio 2019) L’exdel Fenerbahce Hasan Cetinkaya svela il retroscena: “mi ha detto che unin Turchia, non so quando”.“powered by Goal”Dopo aver regalato tante gioie ai tifosi del Chelsea Edenha coronato il suo sogno di vestire la maglia del Real Madrid: sul belga spunta però un retroscena di mercato che potrebbe svelare la sua futura destinazione.L’exdel Fenerbahce Hasan Cetinkaya ha infatti raccontato a ‘Ajansspor’ le parole del giocatore belga ai tempi del Lille:“Edenè un mio vecchio amico, lo conosco da quando aveva 15-16 anni, poi è andato al Lille. Aveva una forte simpatia per il Fenerbahce e mi disse che unavrebbe giocato proprio al Fenerbahce. Non saprei dire quando. Voleva già vestire quella maglia ai tempi, vedremo se lo farà in futuro”.Negli ultimi giorni il Fenerbahce ...

DiMarzio : #Sampdoria, chiusura vicina per l'ex #Inter #Murillo ?? Da #Rigoni a Yakou #Méïté: le ultime sull'attaccante estern… - DiMarzio : Nuovo attaccante per l’#Esteghlal di #Stramaccioni: arriva l’ex #Benevento #Diabatè?? - GoalItalia : L'ex dirigente del Fenerbahce svela il retroscena: 'Non so quando, ma un giorno giocherà in Turchia' -