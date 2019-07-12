Traffico Roma del 12-07-2019 ore 18 | 00

CorriereAlpi : Roma, famiglia di anatroccoli scortata nel traffico fino al laghetto di Villa Borghese - _Carabinieri_ : A #Roma e in provincia di #Viterbo, arrestate 7 persone per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupef… - Rvaticanaitalia : Maurizio Calipari Scienza&Vita: 'La giustizia francese non ha atteso le decisioni #ONU e ha decretato la morte di… -
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 17 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA LA BARRIERA E SAN CESAREO IN DIREZIONE SUD, VERSO NAPOLI. CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASSIA BIS E SALARIA ED ANCORA A SEGUIRE TRA VIA DELLA BUFALOTTA E L’USCITA PER LA A24; INCOLONNAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA RA L’USCITA DALLA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA.. TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA DI CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA, IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 17 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DEL RALLENTAMENTI E CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS-SALARIA E SETTEBAGNI -VIA PRENESTINA. TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, SI STA IN CODA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA, POI DA TIBURTINA ALLO SVINCOLO DELLA A24 ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 16 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DEL RALLENTAMENTI E CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS-SALARIA E SETTEBAGNI -VIA PRENESTINA. TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, SI STA IN CODA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA, POI DA TIBURTINA ALLO SVINCOLO DELLA A24 ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 15 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DEL RALLENTAMENTI E CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS-SALARIA E SETTEBAGNI -VIA PRENESTINA. TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, SI STA IN CODA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA, POI DA TIBURTINA ALLO SVINCOLO DELLA A24 ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 14 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SVINCOLO LAURENTINA E USCITA RomaNINA. IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA ARDEATINA. TANGENZIALE EST IN CODA VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24 Roma L’AQUILA TERAMO. RALLENTAMENTI PER Traffico SULLA VIA AURELIA TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA GREGORIO XI IN USCITA DA Roma. STESSA SITUAZIONE IN VIA AURELIA ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 13 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SVINCOLO LAURENTINA E USCITA RomaNINA. IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA ARDEATINA. TANGENZIALE EST IN CODA VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24 Roma L’AQUILA TERAMO. RALLENTAMENTI PER Traffico SULLA VIA AURELIA TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA GREGORIO XI IN USCITA DA Roma. STESSA SITUAZIONE IN VIA AURELIA ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 12 : 30 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA ANTICA PER UN SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA DI TORRE ROSSA E LARGO DON LUIGI GUANELLA . RIPERCUSSIONI ANCHE IN VIA DI BRAVETTA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA BALDO DEGLI UBALDI SIAMO IN PROSSIMITA’ DI VIA GRAZIANO. SEMPRE PER INCIDENTE IL Traffico RALLENTA SULLA ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 11 : 30 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA ANTICA PER UN SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA DI TORRE ROSSA E LARGO DON LUIGI GUANELLA . RIPERCUSSIONI ANCHE IN VIA DI BRAVETTA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA BALDO DEGLI UBALDI SIAMO IN PROSSIMITA’ DI VIA GRAZIANO. SEMPRE PER INCIDENTE IL Traffico RALLENTA SULLA ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 10 : 30 : RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA FLAMINA DAL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’UMANESIMO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 10 : 00 : RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA FLAMINA DAL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’UMANESIMO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 09 : 30 : RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA FLAMINA DAL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’UMANESIMO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 09 : 30 : RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA FLAMINA DAL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’UMANESIMO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 09 : 00 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’UMANESIMO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 08 : 30 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’UMANESIMO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN ...
Traffico Roma del 12-07-2019 ore 08 : 00 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI DIREZIONE CENTRO CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. A Roma SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI ...