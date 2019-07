Roma | disabile muore cadendo dalle scale in “residence” pagato dal Comune “Ci sono tre

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) Due ascensori rotti da 4 anni, l’unico “funzionate” era guasto da 10 giorni. Così, undi 60 anni, con gravi problemi deambulatori, ha provato a salire da solo lefino al secondo piano, dove alloggiava. Ma a un certo punto avrebbe perso l’equilibrio, è caduto all’indietro, ha sbattuto la testa ed è morto. E’ successo nella serata di giovedì a, in via Val Cannuta, nella periferia ovest della Capitale, all’interno di uno degli edifici noti come “residence“, quelli che ildiha reperito negli anni sul mercato (pagandoli a caro prezzo) per fare fronte all’emergenza abitativa e che oggi l’amministrazione M5S ha inserito nel cosiddetto progetto Sassat (Servizio di assistenza e sostegno socio alloggiativi temporaneo). L’uomo è stato trovato già privo di sensi da alcuni vicini che hanno ...

