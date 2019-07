Pallottole a Salvini | Chef Rubio dubbioso | ' Pora stella | quante ne hai? Fai ride | pupazzo'

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Matteo, l'uomo che ha trascinato la Lega ad un successo impensabile, continua ad essere al centro dell'attenzione. Sia per quanto raccontano le cronache politiche, sia per quello che spesso diventa l'effetto che i fatti generano nelle reazioni di tanti personaggi famosi. Tra coloro i quali non hanno mai manifestato consenso nei confronti della Lega c'è sicuramente Gabriele Rubini, al secolo. Il popolare personaggio televisivo non ha mai lesinato attacchi particolarmente duri nei confronti del numero uno del Viminale e nelle ultime ore si è reso protagonista di due tweet particolarmente duri. Il primo ha riguardato quelli che sarebbero i presunti finanziamenti alla Lega provenienti dalla Russia, con dei sospetti legati ad una presunta intercettazione diffusa dai media e per la qualeha già annunciato querela. L'altro, invece, è strettamente correlato alla busta ...

Occhidapanda : Meta pubblica un tweet che parla di DELFINI e nei commenti arriva il genio che tira fuori Salvini, la destra, la si… - _KappaCi_ : @matteosalvinimi 'Siamo veloci di mano e di pallottole,da noi costano 300 lire' (Umberto Bossi, 1993) Strano Paese… - alketa53 : @DomenicaGianne4 @mo9nila @MetaErmal Mi scusi ma la Lucarelli la seguo. Non sono sempre d'accordo con i suoi tweet… -