Maurizio Aiello come Mark Caltagirone | “Le mie foto usate per truffe amorose | non ne

Maurizio Aiello come Mark Caltagirone : E' l'estate degli uomini che non esistono, quella che stiamo vivendo. Dopo l'affair Pamela Prati, con il mitologico Mark Caltagirone co-protagonista, ecco arrivare Maurizio Aiello, che dalle pagine di Oggi denuncia una truffa ai suoi danni."Sapevo di alcuni profili falsi che ho segnalato alle autorita` ma non pensavo fossero cosi` tanti". ha raccontato l'attore 49enne. "Sono riuscito a far chiudere 15 profili fasulli con la mia faccia. Ci ...