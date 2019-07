Man on the Moon | Genova ricorda i 50 anni dall’allunaggio

Top 5 tutta italiana per la classifica radio della settiMana con Thegiornalisti e J-Ax in vetta : Top 5 tutta italiana per la classifica dei brani più trasmessi in radio. Ad aprirla sono i Thegiornalisti con Maradona Y Pelé, seguiti da J-Ax con il tormentone estivo Ostia Lido, l'inno alle spiagge del litorale laziale. Al terzo posto dei brani più trasmessi in radio c'è Calipso di Charlie Charles (feat. Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra) che lascia spazio a Nuova Era di Jovanotti al quarto posto e a Jambo di Takagi e Ketra con OMI e ...

The Dark Pictures Anthology Man of Medan : Bandai Namco parla del Mulitplayer : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi le nuove modalità multiplayer online e offline di The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, con cui i giocatori potranno condividere le loro terrificanti avventure. Tutti i giochi della The Dark Pictures Anthology, una serie di titoli horror narrativi sviluppata da Supermassive Games e prodotta da Bandai Namco Entertainment Europe, includeranno due modalità ...

Il director di Ancestors : the HuMankind Odyssey svela qualcosa di più sul suo gioco : Ancestors: the Humankind Odyssey è il prossimo gioco di sopravvivenza in terza persona di Panache Digital Games e Patrice Désilets, director del gioco, durante un'intervista ne ha svelato qualche dettaglio in più.Patrice Désilets ha lavorato a numerosi giochi, ma è noto per aver lavorato ai primi tre capitoli di Assassin's Creed. Il nuovo gioco a cui sta lavorando ci permette di impersonare un intero clan di primati. L'obiettivo del gioco è di ...

Marilyn Manson e Stephen King insieme nella serie tv horror The Stand - : Niccolò Sandroni Marilyn Manson sarebbe nel cast di The Stand, miniserie tv tratta da “L’ombra dello scorpione" di Stephen King. Oltre al recitare ha realizzato anche una cover dei Doors per la colonna sonora Una coppia insolita ma non troppo: Marilyn Manson e Stephen King, il primo in qualità di attore, il secondo quale artefice della storia che verrà raccontata nella serie tv The Stand. The Stand è uno dei romanzi più famosi di ...

Cessione Sampdoria - l’ex presidente Enrico Mantovani : “Manca poco al The End” : Sembra essere sempre più vicino il cambio di proprietà in casa Sampdoria. Il gruppo di Gianluca Vialli appare sempre più vicino all’acquisto della società blucerchiata. A sbilanciarsi nelle ultime ore anche l’ex presidente della Sampdoria Enrico Mantovani: “In teoria dovrebbe mancare poco al THE END”. I tifosi doriani si sono scatenati alla notizia che Gianluca Vialli ha iniziato a seguire su Instagram la Sampdoria. ...

Come salvare Anthem e Fallout 76? Ecco i consigli del creatore di No Man's Sky : Non si può negare che Anthem di EA e Fallout 76 di Bethesda abbiano avuto dei lanci abbastanza problematici. In effetti, entrambi i giochi hanno continuato a lottare mesi dopo la loro pubblicazione. Uno sviluppatore che non è estraneo a questo "ciclo di hype e delusione" è Sean Murray di Hello Games.Essendo parte del team che ha attraversato il deludente lancio di No Man's Sky e il suo risveglio due anni dopo, Murray ha offerto alcuni consigli ...

Matthew Borges condannato a 2 ergastoli/ Decapitò e tagliò le Mani all'amico 16enne : Matthew Borges è stato condannato a due ergastoli per aver decapitato e tagliato le mani all'amico di 16 anni, esattamente tre anni fa

Tutti gli ospiti di Radio Bruno Estate a Mantova - da Benji e Fede a The Kolors : Sono ufficiali gli ospiti di Radio Bruno Estate a Mantova. Gli artisti che si alterneranno sul palco di Piazza Sordello sono quindi certi, tra vecchie conoscenze e nuove leve in grado di portare la musica dell'Estate sul palco allestito in occasione dell'evento. Attesi a Mantova anche i The Kolors, nel pieno del successo per Pensare Male in duetto con Elodie, ma anche il giovane Alberto Urso, reduce dalla vittoria ad Amici di Maria De ...

Golf - PGA Tour 2019 : Bryson DeChambeau raggiunto al coMando da Matthew Wolff e Collin Morikawa nel terzo giro del 3M Open : Restano soltanto 18 buche alla conclusione del 3M Open 2019, prima edizione dell’appuntamento che appartiene al circuito del PGA Tour e che si svolge sul percorso del TPC Twin Cities di Blaine, in Minnesota (Stati Uniti d’America). Movimenti significativi nelle prime posizioni della classifica nel corso del terzo giro: lo statunitense Bryson DeChambeau, uno dei giocatori più titolati in gara nel fine settimana, è stato raggiunto al comando ...

FIFA 19 : Disponibili cinque nuovi Man Of The Match : EA Sports tramite i propi social ufficiali ha comunicato che sono Disponibili cinque nuovi Man Of The Match per la modalità FIFA 19 Ultimate Team. FIFA 19 è disponibile sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. Source

“Man on the moon” sabato 13 luglio presso la Sede Centrale del Parco Regionale dell’Appia Antica : 50 anni ci separano da una delle imprese più grandi mai compiute dall’Uomo. sabato 13 luglio p.v., l’evento MAN ON THE MOON, sarà l’occasione per rivivere quella storica avventura che ha portato l’equipaggio dell’Apollo 11 a toccare, per primi, il suolo di un altro corpo celeste. L’ Associazione ScienzImpresa, in collaborazione con il Parco Regionale dell’Appia Antica, presenterà una conferenza per ripercorrere i passi ...

Only HuMan è il nuovo singolo dei Jonas Brothers prima del concerto in Italia nel 2020 : Si intitola Only Human il nuovo singolo dei Jonas Brothers e arriverà in radio venerdì 5 luglio. Il nuovo pezzo dei fratelli Jonas sarà disponibile in rotazione radiofonica dopo il grande successo di Sucker, che ha anticipato il disco del ritorno ufficiale del trio. I fratelli multiplatino nominati ai GRAMMY sono tornati insieme dopo anni trascorsi da solisti. I fan dell'epoca possono dirsi soddisfatti: dopo anni di attesa estenuante e di ...

Sbarco sulla Luna : sabato 13 appuntamento al Parco dell’Appia Antica per l’evento “Man on the Moon” : Cinquant’anni ci separano da una delle imprese più grandi mai compiute dall’Uomo. sabato 13 luglio è in programma l’evento MAN ON THE MOON, un’occasione per rivivere la storica avventura che ha portato l’equipaggio dell’Apollo 11 a toccare, per primo, il suolo di un altro corpo celeste. L’Associazione ScienzImpresa, in collaborazione con il Parco Regionale dell’Appia Antica, presenterà una conferenza per ...

FIFA 19 : Annunciato Sergio Aguero Man Of The Match : EA Sports tramite i propi social ufficiali ha comunicato che sono disponibili dieci nuovi Man Of The Match per la modalità FIFA 19 Ultimate Team. FIFA 19 è disponibile sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. Source