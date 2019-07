In carcere per uno scambio di persona | torna libero dopo 3 anni

Dl Sicurezza bis - Salvini : “Vittoria su tutta la linea - riammessi emendamenti della Lega. carcere per le ladre incinte” : “Vittoria su tutta la linea”. Dopo una mattinata tribolata, con lo spettro di nuove, forti tensioni tra le due anime del governo gialloverde, Matteo Salvini annuncia che sono stati riammessi tutti gli emendamenti al dl Sicurezza a favore di polizia e vigili del fuoco “grazie all’insistenza della Lega”. Nelle commissioni alla Camera, quindi, sono rientrate anche le novità su buono pasto, straordinari, vestiario e ...

Dl Sicurezza bis - Salvini : “Sì emendamenti Lega o non si va avanti. carcere per le ladre incinte”. Di Maio : “No a pretesti” : “Con Salvini si può scherzare, con i Vigili del Fuoco, i Vigili Urbani e la Polizia no”. In conferenza stampa al Viminale il ministro dell’Interno torna all’attacco: vuole che gli emendamenti presentati dalla Lega al dl Sicurezza bis siano ammessi. E, dopo aver attaccato ieri il presidente della Camera Roberto Fico, avverte il M5s: “O ci sono questi emendamenti o vado dagli amici alleati e dico: o passa questo testo ...

Annullato il concerto di A$AP Rocky a Milano del 17 luglio 2019 e tutto il tour europeo : il rapper è ancora in carcere : Il concerto di A$AP Rocky a Milano del 17 luglio è stato cancellato, così come il resto del suo tour europeo, a causa della detenzione del rapper in un carcere svedese. La restante parte delle date del tour che avrebbe dovuto portarlo in giro tra Festival e arene all'aperto quest'estate non ci sarà, visto che i tempi per la scarcerazione dell'artista sembrano molto lunghi e decisamente incerti. A$AP Rocky continua a essere rinchiuso in una ...

Roberta Ragusa - il marito Logli in carcere si dispera e continua a ripetere : «Sono innocente» : Roberta Ragusa, il marito Antonio Logli in carcere a Livorno si dice innocente. «Tutto sommato è tranquillo anche se continua a ripetere di...

"Sono disperato" : prima notte in carcere per Antonio Logli - marito di Roberta Ragusa : L'uomo, condannato a 20 anni di reclusione per l'omicidio volontario della moglie Roberta Ragusa e la distruzione del suo...

Catania : agitazione al carcere Piazza Lanza per difendere i diritti del personale : Un botta e risposta, quello tra la Uilpa Polizia Penitenziaria e la Direzione della Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania, che era stato preceduto, nelle scorse settimane, da una lettera a firma del S. Commissario Nazionale Uilpa PolPen Armando Algozzino e sfociato in mobilitazione per sollecitare la risoluzione di gravi criticità del carcere catanese e del personale che vi lavora: carichi di lavoro pesantissimi, stress da lavoro correlato, ...

Roberta Ragusa - la Cassazione conferma la condanna a 20 anni per il marito : Logli potrebbe finire in carcere : I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione, accogliendo la richiesta del procuratore generale e respingendo il ricorso della difesa, hanno confermato la condanna a 20 anni di reclusione per Antonio Logli, ritenuto colpevole di omicidio volontario della moglie Roberta Ragusa, spar

Caso Ragusa - la Cassazione conferma la condanna per Logli : venti anni di carcere : Roberta Ragusa scomparve la notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012. Inutili le ricerche, andate avanti per settimane. In primo grado e in appello Logli era stato condannato per omicidio volontario e occultamento di cadavere Corte di Cassazione omicidio Orlando Sacchelli ? Leggi tutte le tappe della vicenda L'appello ...

‘Ndrangheta - la lettera del direttore di Aosta Cronaca al consigliere arrestato : “Fa male saperti in carcere” : “In Valle e a San Giorgio Morgeto sono in tanti ad aspettarti per ringraziarti per ciò che hai fatto e farai per le nostre comunità. A san Giorgio ti aspettano per la processione alla Madonna di Polsi che ogni anno organizzavi per essere presente il 2 settembre giorno in cui ricorre la Festa”. Lo scrive il direttore della testata locale Aosta Cronaca, Piero Minuzzo, in una lettera pubblicata sul giornale online il primo giorno ...

Usa - assaggia un gelato al supermarket e lo rimette in frigo : rischia 20 anni di carcere : Un noiosissimo pomeriggio estivo nella bassa provincia texana e la voglia di fare qualcosa di diverso, di divertirsi in modo non necessariamente intelligente: due amiche di Lufkin, in Texas, si sono recate al supermercato Walmart della zona per prendere qualcosa da bere, ma poi hanno deciso di rendersi protagoniste di una burla; mentre una assaggiava un gelato dal frigo, l'altra la riprendeva con lo smartphone. Prende un gelato, lo assaggia e lo ...

