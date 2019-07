Google celebra René Favaloro | pioniere di origini italiane | una vita eccezionale e una

Oggi è la Festa Nazionale del Canada : Google celebra il 2° Paese più grande del mondo con un bellissimo Doodle : Oggi è la giornata per celebrare il secondo Paese più grande del mondo. E Google lo fa con un Doodle che rappresenta le Hopewell Rocks della Baia di Fundy per onorare il 152° anniversario del Dominion Day, una festività che commemora la formazione del Canada attraverso l’unione di 3 colonie britanniche. Nel 1982, lo stato bilingue ha ottenuto la piena indipendenza dal Regno Unito e la festività è stata ufficialmente rinominata Fête du Canada o ...

Il doodle di Google per celebrare il Parco nazionale del fiume sotterraneo di Puerto Princesa [GALLERY] : Google celebra oggi, 30 Giugno 2019, il Parco nazionale del fiume sotterraneo di Puerto Princesa con un bellissimo doodle visibile nelle Filippine, nel Regno Unito, in Irlanda, Islanda e in Israele, nel giorno del 20° anniversario dell’inserimento del Parco nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità UNESCO. Il Parco si trova sull’isola di Palawan, nelle Filippine, ed è oggi una delle più ambite mete turistiche per gli amanti ...

Google celebra il 57° compleanno di Ahmed Khaled Tawfik - uno degli scrittori arabi più innovativi e prolifici della sua era : “Il mio inglese non era abbastanza buono per leggere la letteratura horror, così ho iniziato a scriverla io stesso”, diceva il dottore e autore egiziano Ahmed Khaled Tawfik. Il Doodle di Google di oggi, disponibile in Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, arabia Saudita, Iraq, Oman, Giordania e Libano, celebra la vita e le opere del primo e più prolifico scrittore arabo di horror e fantascienza, nato a Tanta, Egitto, il 10 giugno del 1962. ...

Google celebra Elena Cornaro Piscopia - considerata la prima donna laureata : Oggi ricorre il 373esimo anniversario della nascita di Elena Cornaro Piscopia, considerata la prima donna laureata al mondo...

Google in onore del Gay Pride/ Anche Taylor Swift celebra l'Orgoglio LGBT : Google in onore del Gay Pride: oggi Doodle speciale per i 50 anni di lotte del movimento LGBT. E Taylor Swift lo celebra in concerto.

