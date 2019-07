Giulio Ciccone | cuore | Instagram e stipendio della maglia gialla al Tour

Tour de France 2019 - fino a quando Giulio Ciccone può rimanere in maglia gialla? Si spera per una settimana intera : tutti gli scenari : Giulio Ciccone ha conquistato la maglia gialla al termine della tappa di ieri, il Geco d’Abruzzo è il padrone del Tour de France e ora guarda tutti dall’alto in basso in classifica generale. L’alfiere della Trek-Segafredo ha 6 secondi di vantaggio nei confronti del Francese Julian Alaphilippe, il primo big è il britannico Geraint Thomas a 49′‘. Il nostro portacolori è ben consapevole che non potrà difendere il ...

Tour de France 2019 - Giulio Ciccone in maglia gialla : “Realizzo un sogno di bambino - non capisco più niente : correrò per difenderla” : Giulio Ciccone ha indossato la maglia gialla al termine della sesta tappa del Tour de France, l’alfiere della Trek-Segafredo è giunto secondo sul traguardo di La Planche des Belles Filles e ha così conquistato il simbolo del primato. Un italiano torna in testa alla Grande Boucle dopo due anni di digiuno, l’abruzzese succede a Fabio Aru e ora cercherà di difendere con le unghie e con i denti la maglia più iconica del mondo del ...

Tour de France 2019 - quanti soldi guadagnerà Giulio Ciccone in maglia gialla? Visibilità mediatica infinita per l’italiano : Giulio Ciccone ricorderà per sempre questa data: giovedì 11 luglio 2019, il giorno in cui ha indossato la sua prima maglia gialla al Tour de France, il simbolo del primato nella corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo è finito sulle spalle di questo 24enne abruzzese che si era già messo in luce all’ultimo Giro d’Italia vincendo la tappa del Mortirolo e imponendosi nella classifica degli scalatori. L’alfiere della ...

Giulio Ciccone al comando del Tour de France - la sesta tappa va a Teuns : La Planche des Belles Filles, primo arrivo in quota del Tour de France 2019, si conferma una salita fortunata per il ciclismo italiano. Dopo le vittorie di Nibali e Aru degli anni scorsi, stavolta Giulio Ciccone ha conquistato la maglia gialla. Lo scalatore abruzzese si è inserito in una fuga da lontano ed ha battagliato sulla salita finale con Dylan Teuns, che si è aggiudicato la tappa. Landa è stato il più aggressivo tra gli uomini di ...

Classifica Tour de France 2019 - sesta tappa : Giulio Ciccone maglia gialla! Nibali attardato - Thomas il miglior big : Giulio Ciccone è la nuova maglia gialla al Tour de France 2019, l’italiano ha concluso al secondo posto la sesta tappa con arrivo in salita a La Planche des Belles Filles e si è preso la gioia di indossare il simbolo del primato con 6 secondi di vantaggio su Julian Alaphilippe che non è riuscito a difenderla. L’alfiere della Trek-Segafredo ricorderà per sempre questa memorabile giornata, una fuga da lontano gli ha permesso di ...