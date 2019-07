CorSport | Il Napoli su Pepè Lo vuole mezza Europa Il Lilla non vede l’ora di scatenare

ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il Corriere dello Sport si allinea su quanto scritto ieri dal nostro direttore Massimiliano Gallo a proposito dei giocatori che in questo momento ilstarebbe trattando. C’è “un altro attaccante rientrato in orbita”, scrive, ed è Nicolas. Nato a Mantes la Jolle, in Francia,ha 24 anni, è alto 1,83 e gioca nel. Ha nazionalità ivoriana e con la nazionale della Costa d’Avorio è stato appena eliminato dalla Coppa d’Africa. Gioca da esterno destro, ma si adatta anche come centravanti: è “una specie di tuttofare offensivo”. Come piede preferito ha il sinistro. È un attaccante rapido e tecnico. In Ligue 1 ha totalizzato 107 presenze e 38 gol. Per una stagione, scrive il, ha anche diviso lo spogliatoio con Malcuit, che quindi potrebbe accompagnarlo nella scelta di un futuro a. L’ultima sua stagione è stata splendida: 22 gol e 11 assist in Ligue 1. ...

