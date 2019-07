Treviso | Zaia | ‘Imam cacciato | cose da non credere’

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019), 11 lug. (AdnKronos) – ‘Sonoche a sentirle raccontare potrebbero perfino non sembrarci vere, da quanto sembrano riportarci in anni oscuri in cui i bambini erano alla mercè del maestro. Invece sono vere ma per fortuna, grazie ai Carabinieri di Vittorio Veneto, per questi piccoli malcapitati l’incubo è finito. Ai militari e alla magistratura inquirente va tutto il nostro ringraziamento per non tenere bassa la guardia contro chiunque non capisca che a casa nostra nessuno può sentirsi al di sopra delle regole”. Così il Presidente della Regione del Veneto Lucaesprime soddisfazione per l’indagine dell’Arma in una scuola coranica a Pieve di Soligo, dove sembra che l’imam intervenisse con pene corporali e maltrattamenti pesanti sui ragazzini che non apprendevano nel modo da lui sperato.‘Non ci stancheremo mai di ripeterlo ...

vvoxonline : .@UNESCO , @zaiapresidente : «Stop cemento su Colline #prosecco» #Treviso >>> - tribuna_treviso : RT @zaiapresidente: L'UNESCO: COLLINE DEL PROSECCO NUOVO PATRIMONIO DELL'UMANITA'. Zaia incassa una seconda prestigiosa vittoria internazio… - nuova_venezia : RT @zaiapresidente: L'UNESCO: COLLINE DEL PROSECCO NUOVO PATRIMONIO DELL'UMANITA'. Zaia incassa una seconda prestigiosa vittoria internazio… -