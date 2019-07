Tombe aperte a cimitero teutonico | iniziano ricerche Emanuela Orlandi

romadailynews

(Di giovedì 11 luglio 2019) Roma – “È un cambiamento di rotta, una collaborazione che spero vada avanti”. Sono le 7 e 40 quando Pietrosi presenta in Vaticano per entrare alche si trova all’interno delle mura. Assistera’ alle operazioni per accertarsi che la sorella, scomparsa nel 1983, non sia sepolta li’. La Santa Sede, infatti, ha autorizzato l’apertura di dueper verificare l’eventuale presenza delle ossa della ragazza, come scritto in una lettera anonima. Le operazioni dureranno alcune ore. Da una prima verifica morfologica si potrebbe avere una ricostruzione temporale, seppure approssimativa, poi si procedera’ con l’esame del dna. Fuori all’ingresso delci sono alcuni sostenitori del gruppo nato su facebook petizione.@libero.it: per loro e’ difficile pensare che...

