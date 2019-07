ilfoglio

(Di giovedì 11 luglio 2019) Milano. Nei prossimi giorni il governo italiano, attraverso la Cassa depositi e prestiti, emetterà la prima tranche di 150 milioni di, i titoli obbligazionari denominati in renminbi che serviranno per finanziare l’espansione delle imprese italiane in Cina. La notizia è stata annunciata da

ilfoglio_it : L’Italia è uno dei primi paesi al mondo a emettere titoli in valuta cinese. Parla Caselli (Bocconi) - di… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Panda Bond per crescere in Cina In arrivo 150 milioni di euro per le Pmi - jmorat : RT @Forchielli: Quanta fuffa tra Cina ???? e Italia ???? i due paesi si amano politicamente ma purtroppo la trippa economica latita e sono cost… -