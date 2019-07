OM incontra Albert per Più Calma | il nuovo singolo che aspetta impaziente il relax estivo

optimaitalia

(Di giovedì 11 luglio 2019)rilascia il, Più, prodotto da Amman e JARO, già producer delle ultime hit di Shade.21 anni, un viso pulito e l’ambizione per la musica,scrive i propri brani con l’intento di mischiare le influenze del passato e i suoni contemporanei e innovativi. Le sue influenze musicali sono molteplici, da Fabrizio De Andrè a Fabri Fibra passando per Edoardo Bennato e Bassi Maestro.Il suo primo EP, Orme, è uscito il 27 aprile 2018 per Warner Music e contiene sette inediti che, per la prima volta, lo fanno spaziare dal rap a sonorità più pop. Per l'estate 2019,propone Più, un inno alla libertà e alla leggerezza dell’estate. Il video ufficiale è stato realizzato in Sardegna e, diretto da Alessandro Maiorano, vede l'artista protagonista di una folle corsa tra le spiagge selvagge.Abbiamotoin occasione del rilascio di Più ...

