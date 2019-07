Non parte per gli USA | caso Koscielny all’Arsenal | “Siamo delusi”

lanotiziasportiva

(Di giovedì 11 luglio 2019) Scoppia un: il difensore nonper la tournée americana, forse perché attratto da un ritorno in Francia.“powered by Goal”Potrebbe essere giunta ad un passo dal capolinea la lunga avventura di Laurent. Approdato nel club dei Gunners nell’estate del 2010, a 33 anni il difensore sembra aver deciso di chiudere la sua parentesi inglese per far magari ritorno in Francia.Negli ultimi giorni si è spesso parlato di un’importante offerta fatta recapitare all’entourage del giocatore dal Bordeaux (si parla addirittura di un contratto triennale), ma anche dell’interesse di Lione e Rennes e, a quanto pare, il lavoro portato avanti dalle società che puntano il difensore hanno sortito gli effetti sperati.ha infatti deciso di non unirsi ai compagni che prenderannoalla tournée negli Stati Uniti e a confermarlo è stato proprio l’Arsenal ...

