LIVE Halep-Svitolina | Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

(Di giovedì 11 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladi Simona-Elinadi. Conosceremo la prima finalista dei The Championships e per entrambe in ogni sarà una prima volta assoluta sull’erba londinese. Simonaha concesso un solo set in tutto il torneo, alla connazionale Buzarnescu nel secondo turno. La rumena non aveva mai giocato così bene in carriera su questa superficie e si è qualificata con merito per ladopo le ottime vittorie con la giovanissima Cori Gauff e con la cinese Zhang. Un set in più quello concesso nel torneo, invece, da Elina. La tennista ucraina ha finalmente rotto il tabù dei quarti di finale, riuscendo a centrare la primadella carriera allo Slam. Un traguardo raggiunto dopo aver vinto una bella battaglia con la ceca Karolina Muchova, ...

