Le serie tv più amate e odiate di Netflix

La Renault di serie più veloce di sempre : Spendereste 55.000 per una Renault Megane con soli due sedili? Se la risposta è si vuol dire che siete dei veri amanti della guida in pista e che sapete come apprezzare una «hot hatch» a trazione anteriore in grado di fermare il cronometro al Nurburgring a 7 minuti, 40 secondi e qualche spicciolo. La protagonista di questa impresa è la versione più estrema mai realizzata della Megane, che si chiama R.S. Trophy-R e che è anche la Renault di serie ...

Chernobly - serie europea Sky più vista di sempre. Ascolti record per episodio finale : Si è chiusa ieri con numeri record la serie Sky Original “CHERNOBYL”: l’ultimo episodio, in onda su Sky Atlantic, è stato visto finora da quasi 600 mila spettatori medi. La serie prodotta da Sky e HBO è stata apprezzata non solo dalla critica che l’ha eletta all’unanimità come la migliore serie dell’anno, ma anche dal pubblico che nei sette giorni su Sky è più che ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : Tammaro Cassandro perfetto dopo tre serie! Più attardati Gabriele Rossetti e Riccardo Filippelli : Tammaro Cassandro è in testa al termine delle prime tre serie di qualificazione dello skeet maschile ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato del Garda: l’azzurro fa segnare un perfetto 75/75 e guarda tutti dall’alto in basso in graduatoria. Assieme a lui soltanto il britannico Ben Llewellin. Sono sei gli inseguitori del duo di testa con 74: ci sono gli statunitensi Christian Elliott e Phillip Russell Jungman, i ciprioti Dimitris ...

World Kiss Day - cosa imparare dai baci più amati di film e serie tv : L'augurio migliore che ci si possa fare per il World Kiss Day è baciare tanto. Fa bene alla salute, al cuore e all'eros. Non c'è nemmeno bisogno di ricordarlo. Per variare un po' o per un primo bacio da conquistare proprio il 6 luglio, nella giornata internazionale dedicata alla parentesi rosa tra le parole ti amo, cinema e tv abbondano di ispirazioni. Anzi, nel primo troviamo i baci cult. Nelle serie tv quelli che più abbiamo atteso o leghiamo ...

Le più belle serie TV anni ’90 da guardare ancora oggi - da Seinfeld a Twin Peaks : Forse non saranno state ricche ed elaborate come le produzioni più recenti, ma le serie tv degli anni '90 sono comunque riuscite a incollarci agli schermi settimana dopo settimana, anno dopo anno. Persino replica dopo replica. Che raccontassero storie d'amore o di amicizia, vite di principesse o apparizioni aliene, infatti, la nostra fedeltà nei confronti delle serie tv americane anni '90 è stata incrollabile. E a quei tempi sì che fedeltà ...

Meno tabacco nelle serie Netflix - la promessa dopo una ricerca sulle serie più “fumose” - da Stranger Things a OITNB : "Fumare è dannoso e mostrarlo in modo positivo sullo schermo può influenzare negativamente i giovani": con questa considerazione la piattaforma ha annunciato che sarà mostrato Meno tabacco nelle serie Netflix, con una riduzione di sigarette, sigari e tutto quanto possa indurre lo spettatore a considerare il fumo Meno dannoso di quanto sia in realtà. La presa di posizione di Netflix è arrivata dopo la pubblicazione di una ricerca da parte di ...

Giornata Mondiale del Bacio : la Top 10 dei più amati nelle serie tv - Sheldon batte Jon Snow : Alcuni li abbiamo attesi a lungo e ci sono voluti episodi o addirittura stagioni: parliamo dei baci nelle serie TV, scene iconiche presenti in tutte le principali produzioni, capaci di rimanere impresse nella mente, e nei cuori, per quasi 7 spettatori su 10 (68%). Alcune di esse sono delle vere e proprie scene cult e, se è vero che oltre un italiano su tre (34%) preferisce le serie TV ai film (27%), in occasione del World Kiss Day abbiamo voluto ...

Le 8 serie TV più attese dell’estate : Orange is the New Black 7 - Taylor Schilling Estate, tempo di repliche, ma non solo: insieme al caldo stanno per arrivare sui teleschermi e in streaming alcune Serie tv molto attese, di cui tanto si è parlato durante l’inverno e che, se in alcuni casi sono delle novità assolute, in altri rappresentano l’epilogo di storie ormai consolidate, o ritorni importanti. Ecco quali sono le otto più attese e dove i telespettatori potranno ...

Miccichè : «La serie A vale più di un miliardo a stagione» : «Lo stato di salute del calcio italiano è migliorabile». Esordisce così il presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè, in una lunga intervista rilasciata a MF – Milano Finanza a cura di Luciano Mondellini e Edoardo De Biasi in cui il numero 1 del campionato italiano fa il punto sulla situazione, tra diritti tv, canale […] L'articolo Miccichè: «La Serie A vale più di un miliardo a stagione» è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

“20 anni di Gol” - tra passato e presente. Ospite di Sisal Matchpoint - Marco Materazzi ha commentato i temi più caldi della serie A : Si è svolto ieri “20 anni di Gol”, l’evento targato Sisal Matchpoint in collaborazione con La Gazzetta dello Sport, per celebrare i gol degli ultimi 20 anni della Serie A. Un tuffo nel passato insieme a due ospiti di eccezione: Pierluigi Pardo e il Campione del Mondo di quella Nazionale del 2006 che tanto abbiamo amato, Marco Materazzi. L’evento – nato da Football All Stars il nuovo gioco virtual di Sisal Matchpoint che permette di ...

Reunion di Breaking Bad in arrivo? Bryan Cranston e Aaron Paul sono più criptici del finale di serie : Basta un solo tweet per mandare fuori di testa i fan che sognano una Reunion di Breaking Bad. Ci hanno pensato Walter White e Jesse Pinkman, al secolo Bryan Cranston e Aaron Paul, ad alimentare le speranze di milioni di appassionati in tutto il mondo. L'iconico duo ha pubblicato su Twitter la stessa immagine nel medesimo momento, dando il via a una serie di teorie al riguardo: c'è una Reunion di Breaking Bad in vista? Oppure si tratta di un ...

De Rossi giocherà ancora in serie A. Ha tre proposte - ma è del Milan di Massara e Giampaolo l'offerta più convincente : Daniele De Rossi giocherà ancora in Serie A. L?ex capitano romanista, a un mese dal suo addio ?forzato? alla maglia giallorossa, ha deciso insieme alla famiglia di voler...

Le stanze più celebri delle serie tv riarredate secondo il gusto di oggi : Ci sono stanze che hanno segnato la storia del piccolo schermo. Salotti, cucine, talvolta addirittura bagni che hanno fatto da sfondo alle scene più epiche delle diverse serie tv, e che per questo sono entrati con pieno merito nella memoria catodica collettiva. Attenzione, però, perché nemmeno le più grandi leggende della storia sono totalmente immuni al passare del tempo: ecco allora che il portale Budget Direct, in collaborazione con i ...

serie A - Milan-Juventus è la gara più vista in tv nel 18/19 : La Lega Serie A ha realizzato un’infografica con i numeri relativi al massimo campionato italiano appena concluso. Oltre ai dati inerenti alle prestazioni sul campo, ce ne sono alcuni che fanno riferimento al pubblico della Serie A, sia negli stadi, sia davanti ai teleschermi. In particolare, il documento spiega che l’incontro tra Milan e Juventus […] L'articolo Serie A, Milan-Juventus è la gara più vista in tv nel 18/19 è stato realizzato ...