Inter | il Napoli insiste | nel mirino ci sarebbe Mauro Icardi RUMORS

Ritiri Serie A : Inter - Milan e Roma al lavoro - Rog e Verdi in evidenza nel Napoli : Ancora lavoro per le squadre di Serie A, che hanno iniziato da poco i rispettivi Ritiri. Quinto giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. Al mattino, in avvio, consueta fase di prevenzione seguita da una Serie di esercizi di riscaldamento. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla con la rosa divisa in due gruppi. Di seguito seduta tattica a tutto campo. Chiusura con partita a campo grande risolta dai gol di Verdi, Sgarbi, ...

La metà dei ricavi della Serie A è generata da Juve - Inter - Roma - Milan e Napoli : Abbiamo scritto ieri dei dati del Report Calcio realizzato per la Figc. Per la prima volta nella stagione 2017-2018 il valore della produzione della Serie A ha superato quota 3 miliardi di euro. Un risultato che è frutto soprattutto dell’aumento dei ricavi da stadio, nonostante la vetustà dei nostri impianti, che hanno, in media, 60 anni. I margini di guadagno sono ancora ampi: almeno altri 200 milioni. Oggi sul tema torna Milano Finanza, che ...

Universiadi a Napoli - ancora un malore : sprInter algerino finisce al Cardarelli : Uno sprinter algerino, Mohamed Abdelhakim, 20 anni, è stato colto questa mattina da un malore mentre era in procinto di gareggiare sulla pista dello stadio San Paolo di Napoli per le...

Calciomercato mercoledì 10 luglio : Napoli su Rodrigo. Juve-De Ligt - ora è fatta. Inter-Barella - annuncio vicino : Calciomercato 10 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 10 luglio. INTER– Barella ormai ad un passo. Cresce l’attesa per l’annuncio della società nerazzurra. Il Cagliari incasserà circa 45 milioni di euro più bonus. Detto questo, ufficialità attesa già nelle prossime ore. JUVENTUS– De Ligt ormai ad un passo. Il difensore olandese potrebbe raggiungere […] L'articolo Calciomercato mercoledì 10 luglio: ...

Calciomercato Serie A - le situazioni di Inter - Juve - Roma e Napoli : da Barella a James Rodriguez : Il Calciomercato inizia ad entrare nella fase calda, con diverse trattative condotte ormai da tempo che potrebbero trovare una conclusione. I ritiri, a parte per qualche squadra che lo farà a breve, sono ormai iniziati, l’obiettivo è regalare ai tecnici almeno il 70-80% della rosa per la fine della prima parte. Per quanto riguarda le big, tante situazioni potrebbero sbloccarsi a breve. Per Barella all’Inter è tutto fatto: dopo ...

Calciomercato 10 luglio : Napoli su Rodrigo - l'Inter più vicina a Dzeko - Murillo alla Samp : Si fa sempre più caldo il Calciomercato in Serie A. Anche oggi 10 luglio le big (e non solo) vanno a caccia dei rinforzi giusti. La Juventus si è mossa con anticipo, ora Napoli e Inter proveranno a colmare il gap con i bianconeri acquistando dei giocatori di grande spessore. Ma sono un po' tutte le squadre che si stanno rinforzando in queste settimane. Facciamo il punto sulle ultime trattative. Inter e Napoli sempre al lavoro l'Inter ha ormai ...

Corbo : “Patto di ‘governo’ nel Napoli : da Icardi a Insigne - così ADL e Chiavelli lanciano la sfida a Juventus e Inter” : Antonio Corbo scrive di un patto di ‘governo’ nel Napoli nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ C’è un patto di governo nel Napoli, lo spiega Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ “C’è un contratto di governo anche nel Napoli. Lo hanno definito in aprile De Laurentis e Chiavelli. Niente è scritto. Solo parole chiare e ferme condivise da due personaggi impegnati ...

Gazzetta : All’Inter converrebbe dare Icardi al Napoli : La telenovela Icardi prosegue anche dal ritiro nerazzurro di Lugano. L’argentino è stato messo sul mercato, ma per adesso non si intravedono strade per la sua partenza. L’Inter vorrebbe darlo all’estero, conferma la Gazzetta dello Sport, per non rafforzare nessuna rivale, ma neanche l’Atletico che sembrava interessato ha fatto un’offerta. Calma e pazienza, bisognerà attendere forse agosto per una soluzione. Intanto ...

Inter - Icardi verso l'addio : il Napoli sarebbe fortemente Interessato : Uno degli argomenti più discussi di questa prima parte della sessione estiva di calciomercato è sicuramente quello relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino lascerà sicuramente l'Inter questa estate e la conferma è arrivata ieri sia dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, sia dal tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che in conferenza stampa ha sottolineato come si sia allineato alla decisione della società, sia per ...

Quote Serie A - Juventus ancora favorita poi Inter e Napoli : Il calciomercato è nella fase importante e le prime squadre si sono radunate per preparare la prossima stagione. Secondo le Quote Better la Juventus continua ad essere la super favorita per la vittoria del campionato, la quota è 1,60, subito dietro il duo Inter e Napoli, entrambe quotate a 5,00 per lo scudetto, poca fiducia nel Milan di Marco Giampaolo, il tricolore rossonero vale 40 volte la posta. La nuova Roma di Fonsecsa è quotata a ...

Calciomercato Napoli - dall’Inghilterra : Interesse per l’esterno Kieran Tierney : Calciomercato Napoli – Il Napoli fa sul serio in vista della prossima stagione, l’intenzione del club azzurro è quella di lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto, la squadra si è rinforzata molto soprattutto con l’arrivo di Manolas ed altri colpi sono vicini alla conclusione. Nel frattempo arriva un’indiscrezioni da parte del tabloid britannico ‘The Telegraph’ che parla di un interessamento ...

Calciomercato sabato 6 luglio : De Ligt-Juve - ci siamo. Inter - ecco Dzeko. Napoli - James Rodriguez ad un passo : Calciomercato 6 luglio- ecco tutte le trattative di oggi sabato 6 luglio. JUVENTUS– Vicina la fumata bianca per l’affare De Ligt. Il difensore dell’Ajax sarebbe pronto a vestire bianconero. Accordo totale tra il giocatore e i bianconeri, pochi dettagli per l’accordo tra le due società. 80 milioni la richiesta dell’Ajax, circa 65 milioni l’offerta bianconera. […] L'articolo Calciomercato sabato 6 luglio: ...