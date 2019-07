I flop di Streghe e Blood & Treasure su Rai 2 | quando torneranno in onda?

dituttounpop

(Di giovedì 11 luglio 2019) Idisu Rai 2, la prima spostata in secserata su Rai 2.torna ina settembre. Arriva Elementary 7Quest’estate la tv in chiaro si contraddistingue per la quantità di serie tv inin prima serata, da Manifest e Riviera su Canale 5, asu Rai 2, alla Chicago Week su Italia 1. Per Rai 2 però i risultati delle due serie tv trasmesse non sono stati soddisfacenti.Domenica scorsa infatti sono andati ini primi tre episodi del reboot diuna serie che ha già suscitato un ampio dibattito online già daThe CW la ordinò nel maggio 2018. Il pubblico di Rai 2 non ha apprezzato se consideriamo che i tre episodi inhanno totalizzato una media di 688 mila spettatori e il 4.2% di share.Il risultato di questoè stato la sospensione immediata della serie a data da destinarsi. Oggi, ...

