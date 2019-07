Cambiamenti climatici | mitigare i rischi e cogliere le opportunità

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Istanno influenzando profondamente le scelte industriali, di consumo e di investimento, oltre al nostro stile di vita. In questo contesto, ANRA ha scelto di aderire al progetto DeRisk-Co (Disclosure, Measurement, Management and Mitigation of Climate Change Risk for Companies), promosso dalla FEEM – Fondazione Eni Enrico Mattei, con lo scopo di accrescere la conoscenza deiconnessi al cambiamento climatico, promuovere lo scambio di esperienze e sviluppare strumenti gestionali utili alle imprese italiane. In particolare, nel corso di un webinar tenuto ieri da Margherita Gagliardi, Communication and Design Manager di Carbon Tracker, think tank finanziario indipendente, è stato presentato lo strumento di analisi sviluppato dall’organizzazione e denominato “Well below 2D scenario” che fornisce una nuova visione dell’esposizione delle compagnie petrolifere ...

crippa5stelle : IL BIOMETANO PER CONTRASTARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI - GassmanGassmann : Chiediamo a chi fa informazione in Italia maggiore spazio per le tematiche che affrontano i cambiamenti climatici!… - UNHCRItalia : Cambiamenti climatici ed esodi: come sono collegati? -