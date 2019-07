Venezia | Zaia | ' Toninelli ha una soluzione? Ce la presenti'

liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019), 10 lug. (AdnKronos) - "Che si decida. C'è un decreto che si chiama Clini-Passera del febbraio 2012, siamo alla Preistoria. Si applichi il decreto, si trovi una viabilità alternativa e la si finisca qui. Se poi qualcuno parla di grandi navi fuori dalla laguna, allora si ponga anche il proble

midnightsilvia : RT @ElenaLaRoccaM5S: Il nostro ministro @DaniloToninelli ha messo il vincolo sul canale della #Giudecca per non far passare le navi, ma #Br… - franco_tossini : RT @ElenaLaRoccaM5S: Il nostro ministro @DaniloToninelli ha messo il vincolo sul canale della #Giudecca per non far passare le navi, ma #Br… - Piergiosh : RT @ElenaLaRoccaM5S: Il nostro ministro @DaniloToninelli ha messo il vincolo sul canale della #Giudecca per non far passare le navi, ma #Br… -