Va all’appuntamento con un uomo conosciuto Tinder e poi scompare | 24enne ritrovata

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Una ragazza di 24 anni è andata all‘appuntamento con unche avevasull’app di incontrie poi è scomparsa: il suo corpo senza vita è stato ritrovato un mese dopo completamente smembrato e nascosto in alcuni sacchi di plastica abbandonati in un campo. È successo negli Stati Uniti, a Edgar: la vittima è Syndey Loofe, come riferisce il Sun. Per la sua morte sono stati arrestati Aubrey Trail, 52 anni, e la sua ragazza 25enne, Bailey Boswell, entrambi accusati di omicidio di primo grado: l’omicidio risale al dicembre 2017 ma il processo a carico dei due imputati è iniziato il 9 luglio 2019. Nell’udienza, Michelle Elieff, patologo forense, ha riferito che dall’autopsia è emerso che sul corpo della ragazza c’erano segni di lotta ma gli avvocati della difesa sostengono la linea dell’incontro sessuale finito male, precisando che si ...

