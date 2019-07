Torino | Moretti parla da dirigente | “Non sottovalutare l’Europa League”

Torino - il commovente saluto di Moretti : “Grazie a tutti - inizia una nuova vita da dirigente “ : Emiliano Moretti, difensore e capitano del Torino, che oggi ha giocato la sua ultima partita da calciatore, ha salutato i tifosi ai microfoni di Sky Sport: “Quello che ho provato oggi è stato qualcosa di incredibile, non ci sono tante parole oltre un grande grazie per questa gente che mi ha dato qualcosa che non dimenticherò mai”. “Quando sono entrato, mi sentivo come un bambino all’esordio. Mi tremavano le gambe ed ...

DIRETTA/ Torino Lazio - risultato finale 2-1 - : Standing ovation per l'addio di Moretti : DIRETTA Torino Lazio: streaming video e tv, quote e risultato live del match della trentottesima giornata del campionato di Serie A.

Il Torino chiude con il botto - 3-1 contro la Lazio e brividi per l’addio di Moretti [FOTO] : 1/15 Spada/LaPresse ...

Torino-Lazio 3-1 - le pagelle di CalcioWeb : il saluto a Moretti [FOTO] : 1/15 Spada/LaPresse ...

Torino-Lazio - striscione da brividi per l’addio di Moretti : “Un uomo vero, un condottiero. Il popolo granata hai reso fiero – Grazie Emiliano”. E’ questo lo striscione della tifoseria del Torino che ha salutato Emiliano Moretti, il difensore in settimana ha annunciato l’addio al calcio giocato. Il futuro di Moretti dovrebbe comunque ancora con il Torino con un ruolo nell’area dirigenziale granata. Ma oggi merita il giusto saluto da parte dei suoi tifosi. Torino, ...

Torino - sarà Bava il sostituto di Petrachi : al suo fianco Moretti : Sta per andare in archivio una stagione ottima in casa Torino, il club granata si è rilanciato dopo un campionato strepitoso ed adesso ha intenzione di alzare l’asticella per il futuro. Le ultime ore sono state comunque movimentate con le dimissioni di Petrachi, il club adesso sta valutando tutte le mosse. Per il sostituto come riporta ‘TuttoSport’ è stato scelto Massimo Bava, al suo fianco ci sarà Emiliano Moretti, il ...

Torino – Moretti dice addio al calcio giocato - domenica l’ultima contro la Lazio : il futuro è da dirigente : Moretti si ritira: il difensore 37enne lascia dopo 600 partite da professionista, domenica l’ultima contro la Lazio Emiliano Moretti ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Il difensore 37enne, da 6 stagioni al Torino, giocherà la sua ultima partita domenica contro la Lazio. “Ho provato a prepararmi un discorso, ma non ci sono riuscito. domenica prossima sarà l’ultima volta che mi vestirò da calciatore“, ha ...